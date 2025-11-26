Опубликованы скриншоты Red Dead Redemption для iOS и Android

Порт выйдет уже в следующий вторник
Издание RockstarINTEL опубликовало на своем сайте пачку скриншотов мобильной версии Red Dead Redemption для устройств под управлением iOS и Android. На кадрах можно оценить уровень графики, а также раскладку управления и пользовательский интерфейс.
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на мобильных устройствах в рамках подписочного сервиса Netflix Games — таким же образом Rockstar Games ранее выпускала на iOS и Android трилогию ремастеров GTA.
Red Dead Redemption выйдет на iOS и Android уже 2 декабря. В комплекте с игрой также будет поставляться дополнение про зомби под названием Undead Nightmare. Еще в этот день вестерн получит нативные версии для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Скриншоты мобильной версии Red Dead Redemption
Действие Red Dead Redemption разворачивается в начале XX века, когда эпоха Дикого Запада подходит к концу. Главный герой, бывший преступник Джон Марстон, вынужден сотрудничать с федеральными агентами, чтобы спасти свою семью и покончить с прошлым.
2010 -2013 годах мечтал в нее играть на пк ,а щас она даже на мобилках )
Ну учитывая уровень графики порта на ПК. Уж современные ARM мобильные SoC должны потянут без особых проблем.
Другой вопрос а не повторится ли история на огрызке с портом резика.
А что там за история с портом RE? Много весит или высаживает телефон?
огрызочники как то прохладно отнеслись к нему и продажи провалились. Была инфа несколько лет назад об этом. Уже не помню точную причину этого к сожалению.
Ааа. Так все такие большие игры (hitman, RE, death stranding и т.д.) на айфонах беспрофитны. Apple платит за банкет, а издатель делает порт.
Тут проблематика на концептуальном уровне. Пока Apple и Google не сделают полноценный мобильные сторы для покупаемых игр, ситуация не изменится на мобилках. А в нынешнем виде, это не нужно большинству мобильных игроков, а мобильные игроки не воспринимают свои девайсы, как портативные консоли:
Ну - пусть будет, конечно. Хотя зачем играть в RDR1 на телефоне - не совсем понятно.
достойно
я конечно всё понимаю, но каким вообще образом контора "мы чёрные, люди одарённые" связана с рокстар? Почему нельзя просто взять и выложить игру нормально? То есть даже не беря в учёт мобильное пиратство (которое развито куда лучше чем пиратство для пк) - человек который зайдёт в play market и захочет купить игру, купит её, но поиграть он не сможет пока не купит подписку на эту хрень?! Почему оригинальные гта вышли без всего этого мусора с подписками (а это было уже в 10х), а ремастеры и рдр выходят с обязательной подпиской? Вам бабла мало?