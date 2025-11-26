Опубликованы скриншоты Red Dead Redemption для iOS и Android

Порт выйдет уже в следующий вторник

Издание RockstarINTEL опубликовало на своем сайте пачку скриншотов мобильной версии Red Dead Redemption для устройств под управлением iOS и Android. На кадрах можно оценить уровень графики, а также раскладку управления и пользовательский интерфейс.

Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на мобильных устройствах в рамках подписочного сервиса Netflix Games — таким же образом Rockstar Games ранее выпускала на iOS и Android трилогию ремастеров GTA.

Red Dead Redemption выйдет на iOS и Android уже 2 декабря. В комплекте с игрой также будет поставляться дополнение про зомби под названием Undead Nightmare. Еще в этот день вестерн получит нативные версии для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Скриншоты мобильной версии Red Dead Redemption

Действие Red Dead Redemption разворачивается в начале XX века, когда эпоха Дикого Запада подходит к концу. Главный герой, бывший преступник Джон Марстон, вынужден сотрудничать с федеральными агентами, чтобы спасти свою семью и покончить с прошлым.