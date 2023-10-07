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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 6 688 оценок

Для Red Dead Redemption 2 появилась модификация улучшающая рэгдолл-физику

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butcher69
Новости

Моддер GEOLOGIST выпустил новый мод для Red Dead Redemption 2, который призван переделать рэгдолл-физику. Этот мод сделает смерть всех врагов и NPC более кинематографичной, и ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.

Если говорить более подробно, то этот мод позволяет NPC хвататься за голову и спотыкаться при выстреле в голову. При выстреле в живот NPC также могут замереть, посмотреть на рану, а затем уставиться на игрока.

Мод также вводит различные реакции на выстрелы из разных калибров оружия. Кроме того, NPC будут падать или немного спотыкаться, если в них запустить метательным предметом.

В целом, это довольно интересный мод, который вы можете скачать отсюда.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
FRentertainment2

Что я сейчас прочитал? Вышел мод улучшающий физику рдр2? Серьезно? Сейчас бы улучшать физику в играх рокстар.

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Groza9

Всегда есть куда двигаться дальше

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Cyborgg

Какая-то дичярня если честно

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