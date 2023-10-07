Для Red Dead Redemption 2 появилась модификация улучшающая рэгдолл-физику ©

Моддер GEOLOGIST выпустил новый мод для Red Dead Redemption 2, который призван переделать рэгдолл-физику. Этот мод сделает смерть всех врагов и NPC более кинематографичной, и ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.

Если говорить более подробно, то этот мод позволяет NPC хвататься за голову и спотыкаться при выстреле в голову. При выстреле в живот NPC также могут замереть, посмотреть на рану, а затем уставиться на игрока.

Мод также вводит различные реакции на выстрелы из разных калибров оружия. Кроме того, NPC будут падать или немного спотыкаться, если в них запустить метательным предметом.

В целом, это довольно интересный мод, который вы можете скачать отсюда.