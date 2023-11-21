Для Red Dead Redemption 2 вышел мод, восстанавливающий диалоги, вырезанные из игры

Моддер Milferino выпустил новый мод для Red Dead Redemption 2, восстанавливающий неиспользованные голосовые реплики Артура и Джона. Эти диалоговые строки были вырезаны из игры, а это означает, что они не были созданы с помощью каких-либо инструментов искусственного интеллекта. Другими словами, это мод восстановливает вырезанный контент, а не добавляет что-то совершенно новое.

Ранее для RDR2 уже выходил похожий мод. Milferino отмечает, что его мод включает в себя все, что там было, и восстанавливает гораздо больше строк. Он также был сделан с использованием «обновленных нативных программ и моего собственного фреймворка, который я создал специально для этого мода».

Также обратите внимание, что каждая строка, например «LAW_COMPANION_REPLY_NEG», может иметь более 10 различных версий. В результате получается большое количество восстановленного контента. Таким образом, вы не услышите, чтобы Артур или Джон часто повторяли одну и ту же фразу в течение короткого времени.

Если вам это интересно, вы можете скачать мод по этой ссылке.