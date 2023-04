Джек Блэк хочет увидеть фильм по мотивам Red Dead Redemption ©

Джек Блэк — большой поклонник адаптаций видеоигр и этому не стит удивляться, ведь он озвучивал Боузера и Клэптрэпа в "Братья Супер Марио в кино". и предстоящем Borderlands. Будь то крупнобюджетный фильм или короткий телесериал, Блэк является большим сторонником переноса видеоигр в другие форматы, если только они пользуются заслуженным уважением и сделаны правильно.

В одном из своих последних интервью Блэк упомянул сериал HBO по мотивам The Last of Us как "фантастический" пример идеальной адаптации, похвалив "то, насколько он верен исходному материалу". Затем Блэк продолжает объяснять, что, по его мнению, существует множество других игр, которые он хотел бы увидеть в будущем в виде фильма или телешоу, и в частности, указывает на Red Dead Redemption как на потенциального кандидата благодаря ее великолепному сюжету.

Есть несколько замечательных игр, которые еще предстоит адаптировать на телевидении или в кино. Может быть, будет фильм по Red Dead Redemption? Должен быть, потому что я думаю, что история этой игры не хуже, а то и лучше, чем у The Last of Us.

Когда речь заходит о потенциальных адаптациях видеоигр, Блэк, вероятно, прав, когда говорит, что серия Red Dead Redemption была бы хорошим вариантом. Игры, созданные Rockstar, всегда очень характерны и сюжетно богаты, чаще всего они сосредоточены на харизматичных личностях и их отношениях с другими людьми и окружающим миром. Вы вполне можете увидеть Артура Моргана или Джона Марстона в качестве главных героев собственных фильмов или телешоу, хотя для этого необходимо, чтобы кастинг был точным.