Джек Блэк хочет увидеть фильм по мотивам Red Dead Redemption

Джек Блэк — большой поклонник адаптаций видеоигр и этому не стит удивляться, ведь он озвучивал Боузера и Клэптрэпа в "Братья Супер Марио в кино". и предстоящем Borderlands. Будь то крупнобюджетный фильм или короткий телесериал, Блэк является большим сторонником переноса видеоигр в другие форматы, если только они пользуются заслуженным уважением и сделаны правильно.
В одном из своих последних интервью Блэк упомянул сериал HBO по мотивам The Last of Us как "фантастический" пример идеальной адаптации, похвалив "то, насколько он верен исходному материалу". Затем Блэк продолжает объяснять, что, по его мнению, существует множество других игр, которые он хотел бы увидеть в будущем в виде фильма или телешоу, и в частности, указывает на Red Dead Redemption как на потенциального кандидата благодаря ее великолепному сюжету.
Есть несколько замечательных игр, которые еще предстоит адаптировать на телевидении или в кино. Может быть, будет фильм по Red Dead Redemption? Должен быть, потому что я думаю, что история этой игры не хуже, а то и лучше, чем у The Last of Us.
Когда речь заходит о потенциальных адаптациях видеоигр, Блэк, вероятно, прав, когда говорит, что серия Red Dead Redemption была бы хорошим вариантом. Игры, созданные Rockstar, всегда очень характерны и сюжетно богаты, чаще всего они сосредоточены на харизматичных личностях и их отношениях с другими людьми и окружающим миром. Вы вполне можете увидеть Артура Моргана или Джона Марстона в качестве главных героев собственных фильмов или телешоу, хотя для этого необходимо, чтобы кастинг был точным.
Скиньте ему Нападение на РивоБраво с Мистером Неотвратимость 2022.
Я тоже
а в главной роли всё тот же жованный вжик, надо просто не мыть голову и не ровнять бороду и вуаля грим готов.
Какую-то историю из мира игры вполне можно экранизировать.
Сюжет то,сто раз прожеванный,смысл от фильма,если и снимать фильмы,по играм,то сюжет нужно перерабатывать,процентов так на 80,суть оставлять,остальное подгонять под кино
А может лучше не надо. Конечно радостно что Джек Блэк вдохновился потрясающей игрой. При его таланте он недостаточно авторитетен чтобы ему дали снять всю кровавую драму происходящего в сюжете игры. Скажут вот Вам товарищ Блэк мешок небинарных и зарождение их культуры на диком западе, ещё проблемы отцов и детей, проблемы самоутверждения женщин (ничего против не имею, но ведь это размажут на несколько серий). А он спросит: а когда перестрелки? Ну как же вот в первой, пятой, последней по три минуты. Да чуть не забыли и с юморком этим дикозападным осторожней, черное сообщество следит, иски сами понимаете. А так снимайте на доброе здоровье. Или всё ж таки на гитарке продолжите брынчать.
Так что спасибо накушались ласт оф аса где полтора груздя показали от всех грибнозароженных и гигантской гусеницы в резидент ивил. А остальное трагедия отношений.
Было бы здорово.
спасибо, поржал))) The Last of Us это лютый проходняк, а RDR - игра, которую невозможно передать фильмом или сериалом
Может и Skyrim не? 😂
Не сработает. Все умрут от скуки. Ее суть в балансе сюжета и геймплея. В фильме альтернативы никакой не будет, рдр в плане сюжета скучен.
про 1 часть не знаю, ну про 2 конечно можно) вестерн жанр пережиток прошлого, но игра то отличная)
действие 1-й части происходит после 2-й и там тоже отличный сюжет, частично даже мексика есть.
Но при этом в этом жанре даже в XXI веке умудряются снимать крутые фильмы: Железная хватка, Костяной томагавк, Поезд на Юму, Братья Систерс. Сейчас вот Скорсезе своих Убийц цветочной луны заканчивает. Алек Болдуин тоже свой вестерн снимал, пока оператора на съемках не застрелил. На фоне этих фильмов даже такое понятие, как неовестерн появилось. Так что жанр явно не мертв.