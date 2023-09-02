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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 6 269 оценок

Генеральный директор Take-Two намекнул на возможность выхода третьей части Red Dead Redemption

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butcher69
Новости

Генеральный директор компании Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) намекнул на возможность выхода третьей части знаменитой франшизы Red Dead Redemption.

Серия Red Dead Redemption разошлась тиражом около 80 млн. экземпляров, что делает ее одной из самых успешных в индустрии, а продолжение, Red Dead Redemption 2, вошло в десятку самых продаваемых игр всех времен.

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 г., и спустя почти пять лет сиквел так и не появился. Однако генеральный директор Take-Two уже намекнул на возможный выход Red Dead Redemption 3.

Выступая на всемирной конференции, представитель Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что компания будет продолжать работу над своими основными франшизами в течение многих лет, поскольку некоторые из них имеют потенциал для успешного развития на протяжении десятилетий.

Если это действительно замечательная игра, то она получит продолжение. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead - одна из них

Это заявление свидетельствует о том, что Red Dead Redemption 3 в конечном итоге станет реальностью.

Однако генеральный директор также отметил важность отдыха этих IP, чтобы каждый новый запуск становился особым событием в силу своей редкости. Он также привел сравнение с фильмами о Бонде, заявив, что их особенность заключается в том, что они выходят не так часто.

В настоящее время Rockstar Games занята GTA 6, которая, как сообщается, находится в разработке уже восемь лет. С учетом растущего масштаба и возросших ожиданий разработка Red Dead Redemption 3, скорее всего, займет еще больше времени.

Хотя возможность появления Red Dead Redemption 3 кажется захватывающей, Take-Two и Rockstar Games пока полностью сосредоточены на GTA 6.

Тем временем Red Dead Redemption недавно вышла на новые консоли в виде порта для PS4 и Nintendo Switch. Однако этот порт вызвал разочарование и недовольство, а трейлер к игре был засыпан неприязненными комментариями.

22
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Xefren

Ну к году эдак 2030 увидим игру

15
arg22

Очень оптимистично

6
РикоЧико

Сюжет с трудом представляю. Максимум ГГ сделать молодого Датча и то как банду сформировал. Или вообще новых персонажей придумать.

2
Sneaky Pete РикоЧико

Гг будет женщина.

0
Tiktotayou124

Пока рано об этом говорить. Надо больше опасаться как бы они не обосрались с 6-й частью франшизы и не вышло УГ по типу трилогии ГТА Definitive Edition или порт RDR на консолях прошлого поколения.

5
JustA_NiceGuy

Конечно получит, после 5-ти лет существования GTA 6.

3
Uelma

А о чём? РДР2 и так приквел в первой части. рассказали все что хотели. И об упадке "дикого запада" и рассвета индустриализации, что раскатала в каток все банды. И историю всех героев.

Нинад пожалусто.

2
Нейтан Дрейк

Сделают приквел про дядюшку.

5
РикоЧико Нейтан Дрейк

Будет лежать, пердеть и требовать донаты с игрока. Всё по заветам нынешней Take2.

2
Victor Dukoff

В принципе, можно запилить приквел для приквела, про тамошнюю гражданскую войну.

0
AndruhaGruz
2
TheTigerM

"Автору" на заметку: серия называется Red Dead, и Red Dead Redemption 2 уже третья в серии, а первая - Red Dead Revolver.

P.S. Такие же невежды когда-то называли Skyrim второй игрой в серии - Oblivion 2))

1
РикоЧико

Skyrim невежды на момент выхода называли Fallout 3 с магией. Потом F4 называли Skyrim c пушками. Циркуляция обезьяний мозгов в вакууме.

2
Tiktotayou124

Тебе на заметку: автор изначально говорил о подсерии Red Dead Redemption и о третьей игре в этой дилогии.

Red Dead Redemption и Red Dead Revolver между собой никак не связаны вообще, хотя и включены в одну серию игр. Но в статье изначально говорилось именно о Red Dead, сука Redemption.

1
свидетель крайзиса

кто то сомневается что с такими продажами будет новая часть

1
barabear

У зельника биполярочка, в каком-то интервью ныл, что продажи у рдр 2 должны быть на уровне гта 5 для того, чтобы считать серию успешной, отменил обновы для онлайна из-за низкой покупки доната, продают порт рдр 1 за 50 баксов с практически нулевыми изменениями, ключевые фигуры компании уволились, что там с 3 частью будет, даже страшно представить...

1
xentart

Для начала было бы неплохо увидеть шестую номерную часть GTA.

0
L1no

Штраус Зельник Take-Two тянет на дно.

0
-zotik-

Через лет 15(( блин

-1
cuckold

Нудное дерьмо получится. Опять бандиты, грабежы, унылость.

-2