Генеральный директор Take-Two намекнул на возможность выхода третьей части Red Dead Redemption

Генеральный директор компании Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) намекнул на возможность выхода третьей части знаменитой франшизы Red Dead Redemption.
Серия Red Dead Redemption разошлась тиражом около 80 млн. экземпляров, что делает ее одной из самых успешных в индустрии, а продолжение, Red Dead Redemption 2, вошло в десятку самых продаваемых игр всех времен.
Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 г., и спустя почти пять лет сиквел так и не появился. Однако генеральный директор Take-Two уже намекнул на возможный выход Red Dead Redemption 3.
Выступая на всемирной конференции, представитель Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что компания будет продолжать работу над своими основными франшизами в течение многих лет, поскольку некоторые из них имеют потенциал для успешного развития на протяжении десятилетий.
Если это действительно замечательная игра, то она получит продолжение. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead - одна из них
Это заявление свидетельствует о том, что Red Dead Redemption 3 в конечном итоге станет реальностью.
Однако генеральный директор также отметил важность отдыха этих IP, чтобы каждый новый запуск становился особым событием в силу своей редкости. Он также привел сравнение с фильмами о Бонде, заявив, что их особенность заключается в том, что они выходят не так часто.
В настоящее время Rockstar Games занята GTA 6, которая, как сообщается, находится в разработке уже восемь лет. С учетом растущего масштаба и возросших ожиданий разработка Red Dead Redemption 3, скорее всего, займет еще больше времени.
Хотя возможность появления Red Dead Redemption 3 кажется захватывающей, Take-Two и Rockstar Games пока полностью сосредоточены на GTA 6.
Тем временем Red Dead Redemption недавно вышла на новые консоли в виде порта для PS4 и Nintendo Switch. Однако этот порт вызвал разочарование и недовольство, а трейлер к игре был засыпан неприязненными комментариями.
Ну к году эдак 2030 увидим игру
Очень оптимистично
Сюжет с трудом представляю. Максимум ГГ сделать молодого Датча и то как банду сформировал. Или вообще новых персонажей придумать.
Гг будет женщина.
Пока рано об этом говорить. Надо больше опасаться как бы они не обосрались с 6-й частью франшизы и не вышло УГ по типу трилогии ГТА Definitive Edition или порт RDR на консолях прошлого поколения.
Конечно получит, после 5-ти лет существования GTA 6.
А о чём? РДР2 и так приквел в первой части. рассказали все что хотели. И об упадке "дикого запада" и рассвета индустриализации, что раскатала в каток все банды. И историю всех героев.
Нинад пожалусто.
Сделают приквел про дядюшку.
Будет лежать, пердеть и требовать донаты с игрока. Всё по заветам нынешней Take2.
В принципе, можно запилить приквел для приквела, про тамошнюю гражданскую войну.
"Автору" на заметку: серия называется Red Dead, и Red Dead Redemption 2 уже третья в серии, а первая - Red Dead Revolver.
P.S. Такие же невежды когда-то называли Skyrim второй игрой в серии - Oblivion 2))
Skyrim невежды на момент выхода называли Fallout 3 с магией. Потом F4 называли Skyrim c пушками. Циркуляция обезьяний мозгов в вакууме.
Тебе на заметку: автор изначально говорил о подсерии Red Dead Redemption и о третьей игре в этой дилогии.
Red Dead Redemption и Red Dead Revolver между собой никак не связаны вообще, хотя и включены в одну серию игр. Но в статье изначально говорилось именно о Red Dead, сука Redemption.
кто то сомневается что с такими продажами будет новая часть
У зельника биполярочка, в каком-то интервью ныл, что продажи у рдр 2 должны быть на уровне гта 5 для того, чтобы считать серию успешной, отменил обновы для онлайна из-за низкой покупки доната, продают порт рдр 1 за 50 баксов с практически нулевыми изменениями, ключевые фигуры компании уволились, что там с 3 частью будет, даже страшно представить...
Для начала было бы неплохо увидеть шестую номерную часть GTA.
Штраус Зельник Take-Two тянет на дно.
Через лет 15(( блин
Нудное дерьмо получится. Опять бандиты, грабежы, унылость.