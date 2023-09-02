Генеральный директор Take-Two намекнул на возможность выхода третьей части Red Dead Redemption ©

Генеральный директор компании Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) намекнул на возможность выхода третьей части знаменитой франшизы Red Dead Redemption.

Серия Red Dead Redemption разошлась тиражом около 80 млн. экземпляров, что делает ее одной из самых успешных в индустрии, а продолжение, Red Dead Redemption 2, вошло в десятку самых продаваемых игр всех времен.

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 г., и спустя почти пять лет сиквел так и не появился. Однако генеральный директор Take-Two уже намекнул на возможный выход Red Dead Redemption 3.

Выступая на всемирной конференции, представитель Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что компания будет продолжать работу над своими основными франшизами в течение многих лет, поскольку некоторые из них имеют потенциал для успешного развития на протяжении десятилетий.

Если это действительно замечательная игра, то она получит продолжение. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead - одна из них

Это заявление свидетельствует о том, что Red Dead Redemption 3 в конечном итоге станет реальностью.

Однако генеральный директор также отметил важность отдыха этих IP, чтобы каждый новый запуск становился особым событием в силу своей редкости. Он также привел сравнение с фильмами о Бонде, заявив, что их особенность заключается в том, что они выходят не так часто.

В настоящее время Rockstar Games занята GTA 6, которая, как сообщается, находится в разработке уже восемь лет. С учетом растущего масштаба и возросших ожиданий разработка Red Dead Redemption 3, скорее всего, займет еще больше времени.

Хотя возможность появления Red Dead Redemption 3 кажется захватывающей, Take-Two и Rockstar Games пока полностью сосредоточены на GTA 6.

Тем временем Red Dead Redemption недавно вышла на новые консоли в виде порта для PS4 и Nintendo Switch. Однако этот порт вызвал разочарование и недовольство, а трейлер к игре был засыпан неприязненными комментариями.