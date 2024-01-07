ИИ показал, каким мог бы быть фильм по Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов

Пользователь Reddit с ником futurewham воспользовался искусственным интеллектом, чтобы сгенерировать изображения полнометражного фильма по серии игр Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов.
На картинках показаны разные сцены, включая перестрелки, езду на лошадях, момент с поездом и не только. Для создания изображений была задействована нейросеть Midjourney.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в исходном коде GTA 5 нашли упоминание Red Dead Redemption 3.
Кроме того, актер Роджер Кларк (Roger Clark), исполнивший роль Артура Моргана, уверен, что в будущем Rockstar все-таки выпустит RDR 3.
был фильм по фэлаут, кринге ещё то, тут прям тем фильмом веет от 3, 5 и 6 скриншота! в жанре вестерн вряд ли кто-то лучше Сержио Леоне снимет!
Чел ты...
Во как сейчас, парится не надо - ии всё нарисует! ))) Скоро игры через него делать наверное будут и фильмы в реале рисовать!)))