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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 7 788 оценок

ИИ показал, каким мог бы быть фильм по Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit с ником futurewham воспользовался искусственным интеллектом, чтобы сгенерировать изображения полнометражного фильма по серии игр Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов.

+ ещё 9 картинок

На картинках показаны разные сцены, включая перестрелки, езду на лошадях, момент с поездом и не только. Для создания изображений была задействована нейросеть Midjourney.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в исходном коде GTA 5 нашли упоминание Red Dead Redemption 3.

Кроме того, актер Роджер Кларк (Roger Clark), исполнивший роль Артура Моргана, уверен, что в будущем Rockstar все-таки выпустит RDR 3.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Bambillo132

был фильм по фэлаут, кринге ещё то, тут прям тем фильмом веет от 3, 5 и 6 скриншота! в жанре вестерн вряд ли кто-то лучше Сержио Леоне снимет!

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BORGER390

Чел ты...

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askazanov

Во как сейчас, парится не надо - ии всё нарисует! ))) Скоро игры через него делать наверное будут и фильмы в реале рисовать!)))

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