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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 338 оценок

Продано 64 миллиона копий Red Dead Redemption 2

monk70
Новости

Take-Two Interactive заявила в своих отчетах о результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, что Red Dead Redemption 2 продала дополнительно три миллиона копий за последние три месяца. Это означает, что по всему миру продано более 64 миллионов копий Red Dead Redemption 2 по сравнению с 61 миллионом в прошлый раз.

В общей сложности было продано более 89 миллионов копий серии Red Dead по сравнению с 86 миллионами в прошлый раз. Генеральный директор Take-Two также отметил, что Red Dead Redemption 2 в этом квартале снова превзошла их ожидания.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Мда... А я её так и не прошел ещё)))

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Tokito77

весьма недооцененная игра из за специфического жанра вестерна, но в перспективе она однозначно будет и дальше продаваться, жаль что роки не поддерживают свои игры, в плане контента

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