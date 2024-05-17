Продано 64 миллиона копий Red Dead Redemption 2

Приготовьтесь погрузиться в жестокий и беспощадный мир Дикого Запада в приключенческом экшене Red Dead Redemption 2. Вы окажетесь в шкуре Артура Моргана — члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века.

Действие игры разворачивается в 1899 году, когда закон почти не действовал в диких прериях, а цена человеческой жизни была ничтожно мала. Главный герой Артур Морган много лет промышлял грабежами и бандитизмом вместе со своей шайкой. Но после очередного ограбления, закончившегося кровавой перестрелкой, вся банда оказалась в опале. Теперь предстоит непростая борьба за выживание.

Исследуйте огромный открытый мир Дикого Запада — ездите верхом, охотьтесь на диких животных, меняйте основное и дополнительное оружие. Вы сами выбираете свой путь — честного законопослушного гражданина или же безжалостного преступника, у которого все средства хороши для достижения цели.

В игре представлен целый спектр разнообразных занятий в духе вестернов. Участвуйте в перестрелках с бандитами и стражами порядка, выполняйте квесты, знакомьтесь с колоритными персонажами. Прокачивайте навыки стрельбы и верховой езды, участвуйте в дуэлях, охотьтесь на редких зверей. Ваши поступки и моральный облик будут влиять на отношение к вам жителей Дикого Запада.

Вы можете не только развивать боевые навыки Артура, но и менять его внешний вид — переодеваться, стричься и бриться. Следите за бытовыми потребностями персонажа в еде, питье и отдыхе. Добывая провизию или покупая её в магазинах и тавернах, вы поддерживаете форму своего героя.

Особое внимание стоит уделять верному коню, ведь он будет надёжным напарником в ваших приключениях. Когда вы едете, кормите и чистите свою лошадь, ваша связь с ней укрепляется. И по мере того, как эта связь растёт, здоровье и выносливость вашего коня будут увеличиваться.