Red Dead Redemption 2 получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch в Бразилии ©

Как сообщает necrolipe в Twitter, бразильское рейтинговое агентство присвоило возрастной рейтинг игре с открытым миром 2018 года для Nintendo Switch. Разумеется, релиз Red Dead Redemption 2 для Switch еще не был официально анонсирован, но этот рейтинг может свидетельствовать о том, что он не за горами.

Согласно утечкам, в свое время также готовились порты игры для PS5 и Xbox Series X/S, но в прошлом году они якобы были отложены. Однако в прошлом месяце Rockstar выпустила оригинальную Red Dead Redemption на PS4 и Switch.

Если Red Dead Redemption 2 действительно выйдет на Switch, будет интересно посмотреть, на какие жертвы придется пойти, чтобы игра могла работать на этом устройстве. Конечно, есть вероятность, что игра будет работать через облако, но подобные релизы не получают возрастных рейтингов.

В настоящее время Red Dead Redemption 2 доступна на PS4, Xbox One и ПК и разошлась тиражом более 55 млн. экземпляров по всему миру.