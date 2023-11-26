Red Dead Redemption 2 установила свой новый рекорд онлайна в Steam

Red Dead Redemption 2 пользуется успехом, и это не должно никого удивлять. Игра Rockstar Games стремительно растет в Steam, где недавно она достигла нового пика одновременно подключенных игроков — с 73 138 одновременными пользователями. Это исторический рекорд, превосходящий пик января 2023 года.

Таковы данные SteamDB, который сообщает, что в последние дни количество пользователей регулярно увеличивается, вероятно, еще и из-за того, что игра сейчас продается со скидкой на платформе Valve.

Фактически, мы можем найти предложение -67% для базовой версии (текущая цена 19,79 евро) и предложение 70% для версии Ultimate Edition (текущая цена 26,99 евро).

Давайте вспомним, что Red Dead Redemption 2 предлагает онлайн-режим, подобный GTA 5, но на самом деле Rockstar Games его плохо поддерживала и практически отказалась от него. Поэтому публика явно заинтересована в одиночной кампании, что вполне понятно, учитывая высокие отзывы публики и критиков.