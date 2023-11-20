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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.2 7 157 оценок

Red Dead Redemption 2 в новом видео с разрешением 8K выглядит потрясно с модом Visual Redemption

KoRnEr
Новости

Red Dead Redemption 2 остается одной из самых впечатляющих игр с открытым миром даже спустя несколько лет после ее релиза. На ПК моды могут значительно улучшить ее визуальное восприятие, превращая игровой процесс в удивительный зрелищный игровой опыт.

Мод Visual Redemption, созданный Razer Mods, вносит заметные изменения в игровую графику, включая улучшение погодных эффектов, расширение границ теней, улучшенные отражения воды и другие визуальные улучшения. Эти изменения делают игру еще более привлекательной для тех, кто наслаждается красотой игровых миров.

Версия Red Dead Redemption 2 для ПК имеет преимущества перед версиями для консолей, особенно в плане графики и производительности. На ПК возможна игра с разрешением 8K, что создает невероятно красивую картину. Кроме того, благодаря более мощной аппаратной части, ПК-версия позволяет достичь более высокой частоты кадров - 60 FPS и выше, что делает игровой процесс более плавным и приятным по сравнению с версиями для PlayStation 4 и Xbox One.

В итоге версия Red Dead Redemption 2 для ПК стала не только самой визуально привлекательной версией игры, но и предоставляет возможность играть при более высокой частоте кадров, что повышает общее наслаждение для поклонников этой игры.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mystik_86

Смешно - видео 8K, завернутое в обертку этого тормознутого FullHD плеера. И как же насладиться красотами?

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dangerous_beast

Ну у меня есть одна идея))
Сначала купить 8к телек, найти исходник видоса и поглядеть, ну либо на ютубе 8к, чтоб примерно понять. хех)

0
Mystik_86 dangerous_beast

исходник я уже кинул ранее, посмотрел, выглядит красиво, с освещением поработали, а вот текстуры конечно уже низкого качества по современным меркам.

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Антон Викторов Mystik_86

Как мне показалось небо не очень реалистичное, вроде был мод на небо.

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вупсич пупсич

Видно что апскейл параша, достаточно увидеть землю.
И мод дерьмо, в оригинале лучше.

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GayFish

Тот самый "эксперт", который судит графику в убогом плеере ПГ с невероятно низким битрейтом.

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вупсич пупсич GayFish

Кстати как аргумент.
В видео ютубе выше действительно все намного лучше.
Опять меня заскамили, все не могу привыкнуть что тут плохой медиа плеер.

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DEDGAMER

А хде 8к то?!

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HomeWork

AMDшники опять отсосывают!

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