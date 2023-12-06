Роджер Кларк (Артур Морган в RDR 2), уверен, что Rockstar Games в конце концов создаст Red Dead Redemption 3

На фоне шума вокруг Grand Theft Auto 6 актер, играющий звезду другой крупной игровой франшизы Rockstar, заявил, что, по его мнению, разработчик в конечном итоге приступит к созданию продолжения.

Роджер Кларк сыграл Артура Моргана, главного игрового героя Red Dead Redemption 2 2018 года. Кларк зашел в X/Twitter, чтобы поговорить о трейлере GTA 6, как и почти все остальные, и сказал, что, по его мнению, версия GTA Online для GTA 6 не заменит все еще чрезвычайно популярную GTA Online для GTA 5.

«Меня только что осенило, что у GTA 5 Online нет никаких причин замедляться», — сказал Кларк. «Графика по-прежнему на уровне, это совершенно другой город. GTA 6 не заменит ее, они обе будут доступны всем нам. Rockstar собирается отправиться еще дальше в стратосферу».

Это вызвало вопрос от фаната, который спросил о Red Dead Redemption 3, игре, которую Rockstar еще не анонсировала и даже не подтвердила, находится ли она в разработке.

Кларк ответил, что он «уверен», что фанаты увидят Red Dead Redemption 3 «однажды», но уточнил это заявление, сказав, что понятия не имеет, когда это произойдет. Кларк также исключил возвращение в игру Артура Моргана. Если вы играли в Red Dead Redemption 2, это может показаться очевидным, но всегда есть шанс, что Rockstar рассмотрит еще один приквел.

«Я уверен, что однажды мы увидим Red Redemption 3», — сказал Кларк. «Когда это будет — я понятия не имею. На участие Артура тоже не рассчитывайте. Я чувствую, что его история уже рассказана».

Здесь нет никаких указаний на то, что Rockstar работает над Red Dead Redemption 3, но это имело бы большой смысл. Хотя Red Dead Redemption не такая большая франшиза, как GTA, а Red Dead Online и близко не может сравниться по популярности с дойной коровой Rockstar, созданной десятилетие назад, она все равно огромна по сравнению с большинством видеоигр: продажи превысили 81 миллион копий по всему миру на сегодняшний день.

Однако на данный момент основное внимание уделяется GTA 6, которая должна выйти в какой-то момент в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году, через пять лет после GTA 5. Возможно, мы увидим Red Dead Redemption 3 в 2030 году.