Слух: у Rockstar уже готов патч нового поколения для Red Dead Redemption 2 и его могут выпустить в любой момент

Многие геймеры давно успели разочароваться в поддержке Red Dead Redemption 2 и ее онлайн-режима. В отличие от GTA 5, которая вышла более 10 лет назад и регулярно получает контентные и технические обновления, вестерн фактически заброшен. Проект до сих пор не имеет полноценной поддержки консолей PS5 и Xbox Series, а если верить слухам, патч нового поколения был и во всем обновлен. Согласно последним инсайдам у Red Dead Redemption 2 еще есть шанс получить это обновление.
Автором нового слуха о патче для Red Dead Redemption 2 выступил пользователь с ником johnnytheacrob. По его словам, он получил информацию от одного из сотрудников Rockstar Games, который в свое время работал над обновлением для игры. Как сообщается, у студии уже давно готов патч нового поколения с улучшенной производительностью и обновленной графикой. Студия не отменила его, как утверждалось в прошлом году, а лишь перенесла.
У Rockstar Games патч для Red Dead Redemption 2 готов еще с июня прошлого года. Он предназначен исключительно для консолей PS5 и Xbox Series X. По словам инсайдера, разработчики не хотели отвлекать игроков от ремастера Red Dead Redemption и предстоящего трейлера GTA 6, поэтому его релиз был перенесен. Когда ждать выход патча на данный момент не знают даже сами разработчики, поскольку это зависит от решения руководства, и его можно выпустить в любой момент.
Согласно утечке, обновление предлагает режим производительности и режим качества. Режим производительности, как и следовало ожидать, заблокирован на 60 кадров в секунду. Также патч принесет некоторые элементы из сетевого режима в одиночную игру.
исключительно для консолей PS5 и Xbox Series X
Натянут стабильные 30 фпс?
В качестве то 30)
Пусть даже 30 фпс, главное разрешение подняли бы, игра сплошное мыло по обратной совместимости, невозможно играть.
Про первый они почему-то подзабыли.
Очередной балабол..
Лучше бы ДЛЦ про Сэди Адлер запилили.
да уже лучше ремейк Red Dead Redemption 1 на пк
Одобряю! По мне так первая до сих пор недостижимый идеал. Но сюжетка Сэди может быть интересной.
это хорошо
вот и хорошо не хочу на пк проходить хочу на PS5 в 60 кадроу)))
Все давно на пк прошли в 60+ фпс а консольщики 5 лет не могут дождатся 60 фпс. Вот и разница в платформах как говррится)
Что та не особо вериться, много всяких слухов было, и они так и не сбылись, тоже некстген патч на пк так и не вышел, а в рдр 2 они сразу всё быстро свернули, онлайн не взлетел.
рдр на комп бы, васяны, если ремейк не хотят, то хотя бы ремастер
будет чем заняться до гта 6
лучше пойти на завод и накопить на rtx 5090 к выходу 6 части
200% на то что 5090 понадобиться для максималок в гта 6, так что готовьте хлопцы миллиончик под новую карточку xD
Лучше бы нового онлайн контента завезли, по больше новых миссий и т.д онлайн игроки которые уже давно играют в игру, согласятся, что хотелось бы по больше чего нибудь новенького
Было бы класно. Купил еще раз бы не задумываясь
Сам купил 2 раза. Первый на консоль, а второй на ПК причем с апгрейдом, когда выяснилось, что консольная версия вообще неиграбельна из-за кривой стрельбы.
Консольная не играбельна из за мыла скорее, чем из за стрельбы, все плывёт так как будто ты слепой))), глаза аж болят. Я сам купил после ПК на консоль, на ПК баг словил по миссии и расстроился, заново не охота играть, не факт что новый не словлю.
Брал трижды, недавно на PS4 из-за коробки в комплект к первой части, чтобы размер был один, а не как для XSX и без всяких надписей «запрещено для детей», правда так и не добрался, чтобы ещё раз попробовать пройти игру.
На PS5 и 65 дюймах вроде вполне для 1080р, но 4К было бы идеально, возможно ТВ апскейлит дополнительно, по сути и 90% игр со Switch без лесенок и мыла работают.
Ну по мне так это мелочи по сравнению с адовым авто-наведением, которое автоматом врубается при прицеливании. А если выключить авто, то стрелять с лошади на скорости, да и просто стрелять тупо пытка. Весь кайф от перестрелок в ноль.
Короче на консоли и ПК это две разные игры вообще.
Унылость игры это всё равно не исправит
Пукнул какой-то зуммер не выросший на вестернах. "Аниме моя жизнь" 🤣
А откуда такая агрессия?))) Правда глаза колит?))
И я ещё, возможно, постарше тебя буду.
Игра реально тягучая..раз 5 начинал...Не,ну перед сном самый раз,чтобы быстро вырубиться...
Графон бы обновили, выглядит как помойка
Железо обнови)
А как его обновить на ps5?
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