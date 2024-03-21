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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 8 777 оценок

Слух: у Rockstar уже готов патч нового поколения для Red Dead Redemption 2 и его могут выпустить в любой момент

Gutsz
Новости

Многие геймеры давно успели разочароваться в поддержке Red Dead Redemption 2 и ее онлайн-режима. В отличие от GTA 5, которая вышла более 10 лет назад и регулярно получает контентные и технические обновления, вестерн фактически заброшен. Проект до сих пор не имеет полноценной поддержки консолей PS5 и Xbox Series, а если верить слухам, патч нового поколения был и во всем обновлен. Согласно последним инсайдам у Red Dead Redemption 2 еще есть шанс получить это обновление.

Автором нового слуха о патче для Red Dead Redemption 2 выступил пользователь с ником johnnytheacrob. По его словам, он получил информацию от одного из сотрудников Rockstar Games, который в свое время работал над обновлением для игры. Как сообщается, у студии уже давно готов патч нового поколения с улучшенной производительностью и обновленной графикой. Студия не отменила его, как утверждалось в прошлом году, а лишь перенесла.

У Rockstar Games патч для Red Dead Redemption 2 готов еще с июня прошлого года. Он предназначен исключительно для консолей PS5 и Xbox Series X. По словам инсайдера, разработчики не хотели отвлекать игроков от ремастера Red Dead Redemption и предстоящего трейлера GTA 6, поэтому его релиз был перенесен. Когда ждать выход патча на данный момент не знают даже сами разработчики, поскольку это зависит от решения руководства, и его можно выпустить в любой момент.

Согласно утечке, обновление предлагает режим производительности и режим качества. Режим производительности, как и следовало ожидать, заблокирован на 60 кадров в секунду. Также патч принесет некоторые элементы из сетевого режима в одиночную игру.

37
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Комментарии: 36
Ваш комментарий
Случайный Игрок

исключительно для консолей PS5 и Xbox Series X

Натянут стабильные 30 фпс?

7
Tulip OHare
Режим производительности, как и следовало ожидать, заблокирован на 60 кадров в секунду.
4
Случайный Игрок Tulip OHare

В качестве то 30)

0
Han Yslat

Пусть даже 30 фпс, главное разрешение подняли бы, игра сплошное мыло по обратной совместимости, невозможно играть.

0
hpi

Про первый они почему-то подзабыли.

4
SoRaS3

Очередной балабол..

3
digitalkid

Лучше бы ДЛЦ про Сэди Адлер запилили.

3
dimon10dd

да уже лучше ремейк Red Dead Redemption 1 на пк

3
digitalkid dimon10dd

Одобряю! По мне так первая до сих пор недостижимый идеал. Но сюжетка Сэди может быть интересной.

0
4de

это хорошо

0
inkomniak

вот и хорошо не хочу на пк проходить хочу на PS5 в 60 кадроу)))

0
valera antonov

Все давно на пк прошли в 60+ фпс а консольщики 5 лет не могут дождатся 60 фпс. Вот и разница в платформах как говррится)

0
kotasha

Что та не особо вериться, много всяких слухов было, и они так и не сбылись, тоже некстген патч на пк так и не вышел, а в рдр 2 они сразу всё быстро свернули, онлайн не взлетел.

0
Rorschach93

рдр на комп бы, васяны, если ремейк не хотят, то хотя бы ремастер

-1
Юрий Пенкин

будет чем заняться до гта 6

-6
KANSERVATOR

лучше пойти на завод и накопить на rtx 5090 к выходу 6 части

2
Александр Дантес KANSERVATOR

200% на то что 5090 понадобиться для максималок в гта 6, так что готовьте хлопцы миллиончик под новую карточку xD

0
Levis Live

Лучше бы нового онлайн контента завезли, по больше новых миссий и т.д онлайн игроки которые уже давно играют в игру, согласятся, что хотелось бы по больше чего нибудь новенького

-8
-zotik-

Было бы класно. Купил еще раз бы не задумываясь

-9
digitalkid

Сам купил 2 раза. Первый на консоль, а второй на ПК причем с апгрейдом, когда выяснилось, что консольная версия вообще неиграбельна из-за кривой стрельбы.

-1
Han Yslat digitalkid

Консольная не играбельна из за мыла скорее, чем из за стрельбы, все плывёт так как будто ты слепой))), глаза аж болят. Я сам купил после ПК на консоль, на ПК баг словил по миссии и расстроился, заново не охота играть, не факт что новый не словлю.

0
Kenn1y digitalkid

Брал трижды, недавно на PS4 из-за коробки в комплект к первой части, чтобы размер был один, а не как для XSX и без всяких надписей «запрещено для детей», правда так и не добрался, чтобы ещё раз попробовать пройти игру.

0
Kenn1y Han Yslat

На PS5 и 65 дюймах вроде вполне для 1080р, но 4К было бы идеально, возможно ТВ апскейлит дополнительно, по сути и 90% игр со Switch без лесенок и мыла работают.

0
digitalkid Han Yslat

Ну по мне так это мелочи по сравнению с адовым авто-наведением, которое автоматом врубается при прицеливании. А если выключить авто, то стрелять с лошади на скорости, да и просто стрелять тупо пытка. Весь кайф от перестрелок в ноль.

Короче на консоли и ПК это две разные игры вообще.

0
Sickofitall

Унылость игры это всё равно не исправит

-13
Валерий Юриков

Пукнул какой-то зуммер не выросший на вестернах. "Аниме моя жизнь" 🤣

6
Sickofitall Валерий Юриков

А откуда такая агрессия?))) Правда глаза колит?))
И я ещё, возможно, постарше тебя буду.

-4
pudovik1704

Игра реально тягучая..раз 5 начинал...Не,ну перед сном самый раз,чтобы быстро вырубиться...

3
KANSERVATOR

Графон бы обновили, выглядит как помойка

-13
kolinmah

Железо обнови)

1
spaMER_ID kolinmah

А как его обновить на ps5?

0
valera antonov spaMER_ID

Ждать обновления

0