Согласно результатам опроса, 80% игроков готовы переиграть Red Dead Redemption 2 в режиме 60fps

Вчера студия Rockstar Games выпустила новое обновление Red Dead Redemption для PS4 с поддержкой 60fps, чем сильно удивила многих игроков. А так как новые настройки в PS4-версии Red Dead Redemption можно использовать только на PS5 в рамках обратной совместимости, то многие геймеры по-прежнему надеются, что в планах у Rockstar также есть и поддержка режима 60fps и в Red Dead Redemption 2.
В ходе опроса, который провел блогер Pyo Whitewolf, около 81% игроков из 1800 опрошенных подтвердили, что готовы заново перепройти Red Dead Redemption 2, при условии, что Rockstar выпустит обновление с поддержкой режима 60fps.
Как напоминание, релиз Red Dead Redemption 2 на консолях состоялся еще в 2018 году, а на PC - год спустя. Впрочем, после появления консолей PS5 и Xbox Series X/S у геймеров была надежда, что Rockstar все-таки выпустит апдейт к игре для нового поколения, однако никакой реакции от студии не последовало.
Бедные соснолщики...
60FPS@HD720! Next GEN!
ну ничего скоро уже в пс 6 будет 60 фпс 1080P а может и не будет)
яб купил или обновил до пс5 версии, но не дождался и купил на пк
На пк уже давно с дуру купил, но даже в первый раз играть желания нет.
Я первый то раз всего на 20% прошёл, ну не моё этот ковбойский сеттинг.
У меня на ПК итак было 60фпс изначально. В чём проблема то? Но что касается консольщиков, это и правда был печальный релиз. Игра в среднем с трудом 15-25 фпс держала. Изображение было всё дёрганное некомфортное.
только если не максимальных настройках да и мульти гпу в отличи от жта5 там уже не было хотя кто-то говорил что н вулкане вроде то как есть.
а не в 60 фпс счастье
"В ходе опроса, который провел блогер Pyo Whitewolf, около 81% игроков из 1800 опрошенных подтвердили, что готовы заново перепройти Red Dead Redemption 2, при условии, что Rockstar выпустит обновление с поддержкой режима 60fps."
Улыбнуло. А как же соснольная мантра, глаз человеческий, больше 24 кадров не различает? Канули в Лету десятилетия, соснольное железо стало чуть мощнее и о чудо, глаз стал различать то, чего не может быть, то, что по соснольному маркетинговому писанию, не может быть в принципе. Что ж, чудеса порой случаются. :)
Не знаю кому как, но мне нахрен не упали 60 фпс, лучше бы графу поправили на консолях, она на новом поколение выглядит хреново, мыло сплошное, другие игры по сравнению с ней по обратной совместимости выглядят просто шедеврами...
а купить повторно все 90%
я бы переиграл с трассировкой луча 850р 30 фпс пек-пек