Согласно результатам опроса, 80% игроков готовы переиграть Red Dead Redemption 2 в режиме 60fps ©

Вчера студия Rockstar Games выпустила новое обновление Red Dead Redemption для PS4 с поддержкой 60fps, чем сильно удивила многих игроков. А так как новые настройки в PS4-версии Red Dead Redemption можно использовать только на PS5 в рамках обратной совместимости, то многие геймеры по-прежнему надеются, что в планах у Rockstar также есть и поддержка режима 60fps и в Red Dead Redemption 2.

В ходе опроса, который провел блогер Pyo Whitewolf, около 81% игроков из 1800 опрошенных подтвердили, что готовы заново перепройти Red Dead Redemption 2, при условии, что Rockstar выпустит обновление с поддержкой режима 60fps.

Как напоминание, релиз Red Dead Redemption 2 на консолях состоялся еще в 2018 году, а на PC - год спустя. Впрочем, после появления консолей PS5 и Xbox Series X/S у геймеров была надежда, что Rockstar все-таки выпустит апдейт к игре для нового поколения, однако никакой реакции от студии не последовало.