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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 6 671 оценка

Согласно результатам опроса, 80% игроков готовы переиграть Red Dead Redemption 2 в режиме 60fps

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Gruz_
Новости

Вчера студия Rockstar Games выпустила новое обновление Red Dead Redemption для PS4 с поддержкой 60fps, чем сильно удивила многих игроков. А так как новые настройки в PS4-версии Red Dead Redemption можно использовать только на PS5 в рамках обратной совместимости, то многие геймеры по-прежнему надеются, что в планах у Rockstar также есть и поддержка режима 60fps и в Red Dead Redemption 2.

В ходе опроса, который провел блогер Pyo Whitewolf, около 81% игроков из 1800 опрошенных подтвердили, что готовы заново перепройти Red Dead Redemption 2, при условии, что Rockstar выпустит обновление с поддержкой режима 60fps.

Как напоминание, релиз Red Dead Redemption 2 на консолях состоялся еще в 2018 году, а на PC - год спустя. Впрочем, после появления консолей PS5 и Xbox Series X/S у геймеров была надежда, что Rockstar все-таки выпустит апдейт к игре для нового поколения, однако никакой реакции от студии не последовало.

-5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
NIGА

Бедные соснолщики...

11
wianewa

60FPS@HD720! Next GEN!

3
azusuguwa

ну ничего скоро уже в пс 6 будет 60 фпс 1080P а может и не будет)

2
-zotik-

яб купил или обновил до пс5 версии, но не дождался и купил на пк

0
Laicus

На пк уже давно с дуру купил, но даже в первый раз играть желания нет.

0
tvorog8088

Я первый то раз всего на 20% прошёл, ну не моё этот ковбойский сеттинг.

0
Janekste

У меня на ПК итак было 60фпс изначально. В чём проблема то? Но что касается консольщиков, это и правда был печальный релиз. Игра в среднем с трудом 15-25 фпс держала. Изображение было всё дёрганное некомфортное.

-1
MunchkiN 616

только если не максимальных настройках да и мульти гпу в отличи от жта5 там уже не было хотя кто-то говорил что н вулкане вроде то как есть.
а не в 60 фпс счастье

0
AllConforD

"В ходе опроса, который провел блогер Pyo Whitewolf, около 81% игроков из 1800 опрошенных подтвердили, что готовы заново перепройти Red Dead Redemption 2, при условии, что Rockstar выпустит обновление с поддержкой режима 60fps."

Улыбнуло. А как же соснольная мантра, глаз человеческий, больше 24 кадров не различает? Канули в Лету десятилетия, соснольное железо стало чуть мощнее и о чудо, глаз стал различать то, чего не может быть, то, что по соснольному маркетинговому писанию, не может быть в принципе. Что ж, чудеса порой случаются. :)

-1
Clive Rosfield

Не знаю кому как, но мне нахрен не упали 60 фпс, лучше бы графу поправили на консолях, она на новом поколение выглядит хреново, мыло сплошное, другие игры по сравнению с ней по обратной совместимости выглядят просто шедеврами...

1
Wolfenstein

а купить повторно все 90%

-4
MunchkiN 616

я бы переиграл с трассировкой луча 850р 30 фпс пек-пек

-7