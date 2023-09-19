Судя по документам Microsoft от мая 2022 года, порт текущего поколения Red Dead Redemption 2 находился в разработке ©

В Microsoft произошла серьезная утечка: неотредактированные документы ФТК были случайно опубликованы в Интернете, появились подробности об облачной консоли Xbox следующего поколения, обновлении Xbox Series X среднего поколения, новом контроллере Xbox и планах на несколько предстоящих Титулы от Бетесды. Еще кое-что, что было замечено в документах, — это предполагаемые планы по выпуску Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X/S.

В документах, о которых идет речь, показаны внутренние электронные письма между руководством Xbox от мая 2022 года, в том числе Филом Спенсером, Сарой Бонд и Мэттом Бути, среди прочих, где они обсуждают, как лучше всего заполнить график выпусков Xbox. и Game Pass после задержки Starfield. Среди нескольких сторонних игр, упомянутых в разговоре, упоминается собственная версия Red Dead Redemption 2 текущего поколения.

Интересно, что Microsoft надеялась заключить сделку с Rockstar и Take-Two Interactive, согласно которой день и дата выхода игры с открытым миром для Game Pass, хотя, согласно электронному письму, компания считала, что у нее «очень низкий» шанс на выход порта игры с открытым миром для Game Pass. закрытие этой сделки.

Это не первый раз, когда мы слышим о выпуске оригинальной версии эпической игры Rockstar с открытым миром для PS5 и Xbox Series X/S, которая в настоящее время насчитывает более 55 миллионов единиц, отправленных по всему миру. В мае 2022 года утечка утверждала, что порт игры текущего поколения действительно находится в разработке, хотя позже в том же году утверждалось, что Rockstar отложила эти планы, вместо этого переключив внимание на разработку Grand Theft Auto 6.

Планируется ли еще версия Red Dead Redemption 2 текущего поколения, еще неизвестно, хотя фанаты, безусловно, могут питать некоторую надежду на тот факт, что компания недавно перевыпустила оригинальную Red Dead Redemption.