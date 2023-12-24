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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 7 616 оценок

В Red Dead Redemption 2 установили более 100 модов и запустили в 8К-разрешении

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала DigitalDreams попытался вывести графику Red Dead Redemption 2 на новых уровень. Энтузиаст установил в компьютерную версию ковбойского экшена с открытым миром более 100 модификаций и запустил её в разрешении 8К с технологиями NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Frame Generation.

Отметим, что в Red Dead Redemption 2 нет официальной поддержки NVIDIA DLSS 3, поэтому ютубер установил платную модификацию с этой технологией. Для эксперимента энтузиаст использовал мощный компьютер с процессором AMD Ryzen 9 7950X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

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-21
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
кум кумич

На Ютубе таких мусорных видосов 100500, сделай новость про каждое, я верю твою способность...

21
Lvinomord

Здесь должна быть картинка с Питером Гриффином в школьном классе)

5
pudovik1704

Какие же тупые новости...Для чего,для кого...Всю жизнь мечтал узнать,как какой-то хрен игру запустил с модами в 4к.(нет)

4
РикоЧико

Угу. Сборку бы свою скинул автор. Чего мне от этих роликов.

2
Nick1906

Так в ВОСЕМЬ КА то запустил 😆, это тебе не 4к!!! 1111 у него и телек 8к пади 🤔

0
Scorpion_GamePlay

Вот бы круто было, еслиб автор этой новости сидел и собирал эти моды, потом нам бы давал ссылку чтоб мы в одну кнопку установили это шикарный мод и играли. но нет, шо ютуберы шо автор никто не хочет делать сборки, только показывать. ну или хотя бы сравнение с оригиналом, ну глянул первые 30 сек и увидел что у меня так же без модов всё.

2
Merelone

Автор новости опять за своё взялся... удаляет неугодные комментарии, выкладывает 200 мусорных новостей. Удачи с таким отношением.

0
ShenonDoreti

Лучше скиньте ссылку на сборку с которой будет работать lml и гайд как все сделать

0
muxamor2011

Помню где то год назад тут был чел. ник уже не помню. ну в общем он очень любил делать новости по скайрим и ведьмаку с 100+ модами и в 4-8к. и каждая такая его новость собирала 300-400 минусов.
видимо ты его приемник, и у тебя еще все впереди.

-2
Megido

Вот сколько всего надо, что бы в этом гoвнe, появилась хоть немного удобоваримая картинка!

-10