В Red Dead Redemption 2 установили более 100 модов и запустили в 8К-разрешении

Автор YouTube-канала DigitalDreams попытался вывести графику Red Dead Redemption 2 на новых уровень. Энтузиаст установил в компьютерную версию ковбойского экшена с открытым миром более 100 модификаций и запустил её в разрешении 8К с технологиями NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Frame Generation.

Отметим, что в Red Dead Redemption 2 нет официальной поддержки NVIDIA DLSS 3, поэтому ютубер установил платную модификацию с этой технологией. Для эксперимента энтузиаст использовал мощный компьютер с процессором AMD Ryzen 9 7950X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.