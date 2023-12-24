В Red Dead Redemption 2 установили более 100 модов и запустили в 8К-разрешении

Автор YouTube-канала DigitalDreams попытался вывести графику Red Dead Redemption 2 на новых уровень. Энтузиаст установил в компьютерную версию ковбойского экшена с открытым миром более 100 модификаций и запустил её в разрешении 8К с технологиями NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Frame Generation.
Отметим, что в Red Dead Redemption 2 нет официальной поддержки NVIDIA DLSS 3, поэтому ютубер установил платную модификацию с этой технологией. Для эксперимента энтузиаст использовал мощный компьютер с процессором AMD Ryzen 9 7950X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.
На Ютубе таких мусорных видосов 100500, сделай новость про каждое, я верю твою способность...
Здесь должна быть картинка с Питером Гриффином в школьном классе)
Какие же тупые новости...Для чего,для кого...Всю жизнь мечтал узнать,как какой-то хрен игру запустил с модами в 4к.(нет)
Угу. Сборку бы свою скинул автор. Чего мне от этих роликов.
Так в ВОСЕМЬ КА то запустил 😆, это тебе не 4к!!! 1111 у него и телек 8к пади 🤔
Вот бы круто было, еслиб автор этой новости сидел и собирал эти моды, потом нам бы давал ссылку чтоб мы в одну кнопку установили это шикарный мод и играли. но нет, шо ютуберы шо автор никто не хочет делать сборки, только показывать. ну или хотя бы сравнение с оригиналом, ну глянул первые 30 сек и увидел что у меня так же без модов всё.
Автор новости опять за своё взялся... удаляет неугодные комментарии, выкладывает 200 мусорных новостей. Удачи с таким отношением.
Лучше скиньте ссылку на сборку с которой будет работать lml и гайд как все сделать
Помню где то год назад тут был чел. ник уже не помню. ну в общем он очень любил делать новости по скайрим и ведьмаку с 100+ модами и в 4-8к. и каждая такая его новость собирала 300-400 минусов.
видимо ты его приемник, и у тебя еще все впереди.
Вот сколько всего надо, что бы в этом гoвнe, появилась хоть немного удобоваримая картинка!