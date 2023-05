Digital Foundry назвали ПК-версию Redfall "еще одним плохим портом" ©

Последние несколько месяцев были довольно тяжелыми для компьютерных игр: большинство крупных релизов страдали от множества проблем при запуске, таких как Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I и, совсем недавно, Star Wars Jedi: Survivor. Последняя игра Arkane Austin, Redfall, к сожалению, мало чем отличается от этих игр, поскольку, по данным Digital Foundry, ее ПК-версия — еще один неудачный порт.

В своем техническом обзоре, редакторы Digital Foundry подчеркнули, что версия игры для ПК, включающая все три апскейлера — AMD FSR, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, — определенно кажется легковесной с точки зрения функций и параметров, так как немногие графические параметры можно настроить. Эти параметры контролируют несколько функций одновременно, и с плохим описанием и отсутствием экранов предварительного просмотра, демонстрирующих, как изменение параметров влияет на визуальное качество игры, они далеко не лучшие из тех, что мы видели в последнее время.

Небольшой выбор графических опций в версии Redfall для ПК — не единственное, что делает эту версию игры плохой. И DLSS, и XeSS имеют заметные визуальные сбои, и визуальные эффекты, как правило, не так хороши, с низким качеством теней даже при максимальных настройках. Несмотря на несколько нетребовательные визуальные эффекты, игра плохо работает на большинстве систем из-за невозможности полностью использовать ЦП и ГП. Поскольку также преобладают заикания при передвижении, похоже, что в настоящее время нет возможности в полной мере насладиться Redfall для тех, у кого нет высокопроизводительной системы.

Redfall доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра также доступна как на ПК, так и на консолях как часть библиотеки Xbox Game Pass.