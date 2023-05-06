Digital Foundry назвали ПК-версию Redfall "еще одним плохим портом"

Последние несколько месяцев были довольно тяжелыми для компьютерных игр: большинство крупных релизов страдали от множества проблем при запуске, таких как Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I и, совсем недавно, Star Wars Jedi: Survivor. Последняя игра Arkane Austin, Redfall, к сожалению, мало чем отличается от этих игр, поскольку, по данным Digital Foundry, ее ПК-версия — еще один неудачный порт.
В своем техническом обзоре, редакторы Digital Foundry подчеркнули, что версия игры для ПК, включающая все три апскейлера — AMD FSR, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, — определенно кажется легковесной с точки зрения функций и параметров, так как немногие графические параметры можно настроить. Эти параметры контролируют несколько функций одновременно, и с плохим описанием и отсутствием экранов предварительного просмотра, демонстрирующих, как изменение параметров влияет на визуальное качество игры, они далеко не лучшие из тех, что мы видели в последнее время.
Небольшой выбор графических опций в версии Redfall для ПК — не единственное, что делает эту версию игры плохой. И DLSS, и XeSS имеют заметные визуальные сбои, и визуальные эффекты, как правило, не так хороши, с низким качеством теней даже при максимальных настройках. Несмотря на несколько нетребовательные визуальные эффекты, игра плохо работает на большинстве систем из-за невозможности полностью использовать ЦП и ГП. Поскольку также преобладают заикания при передвижении, похоже, что в настоящее время нет возможности в полной мере насладиться Redfall для тех, у кого нет высокопроизводительной системы.
Redfall доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра также доступна как на ПК, так и на консолях как часть библиотеки Xbox Game Pass.
разрабы нынче походу соревнуются в звании фейл года
Слышал про редфол, до покупки студии майками эта игра уже была в разработке как онлайн сервис типо fallout 76, продукт был уже мертвый ибо разрабатывался для цели которую уже никто не преследовал. И сказки про плохой порт это чушь. Игру тупо не доделали, есть текстуры которые от п..зды раскиданы на карте, в есть повторяющиеся скины персонажей, типо погибшего жителя, который всю игру везде валяется в Двух трех позах. В кастсценах анимация даже отсутствуют 😂 НПС катается по лестницам не из-за бага, а просто разрабы не прикрепили анимацию. Игра тупо не доделана.
было вроде интервью Спенсера где она сказал что проект был давно и никто студию не контролировал. все это потуги оправдаться что бы. По факту просто бабок подняли побыстрее и ждут когда Уляжется
Номинантов на разочарование года чуть ли не больше, чем на игру года. И это еще пока май.
Мне уже несколько видео на ютубе попалось на тему всех этих дел связанных с железом и играми. Все идет к тому что все это делается специально, что бы люди шли и покупали все более мощное железо. Это все уже достигло невероятных размеров.
В играх уже нет чего то такого революционного в графике, как например было в Крайзисе 1, зато системки просто улетели в космос. RTX? ... Хм, очень спорная штука и сильно нагружает железо, сравнивая, порой и разницы не видишь, а в других местах просто наблюдаешь 2 разные картинки, с разными типами освещения, стоит оно того? Нет конечно.
При том что графон на уровне 2012
так используйте мой совет : вырезайте денуву, и дело пойдёт) к гадалке не ходить
Хоспади да денува многим проектам никак не мешает иметь нормальную оптимизацию, так что дело не в ней вообще.