Digital Foundry проанализировали последнее обновление Redfall ©

Digital Foundry воспользовались возможностью, предоставленной им Arkane Austin, для проведения углубленных тестов графики и производительности с использованием нововведений, представленных в последнем обновлении Redfall.

Тхнические журналисты сосредоточил внимание на различиях между режимами «Качество» и «Производительность» в Redfall: по данным DF, помимо дискуссий, касающихся частоты кадров, похоже, не так уж много изменений в графике и производительности на Xbox Series. Основные визуальные настройки такие же, включая качество теней, плотность листвы и расстояние прорисовки.

Следовательно, необычайное сходство между двумя графическими пресетами должно заставить пользователей склониться к режиму «Производительность» со скоростью 60 кадров в секунду: игроки Xbox, желающие продолжить свое приключение в режиме «Качество», все еще могут оценить значительные улучшения, внесенные Arkane Austin в стабильность частоты кадров и, прежде всего, время кадра в сеансах исследования в свободном роуминге, с меньшими заиканиями и значительным уменьшением проблем, наблюдаемых в плавности управления и реакции аналоговых джойстиков.

В конечном счете, команда Digital Foundry считает, что многочисленные улучшения, гарантированные обновлением Redfall 2, делают ее существенно лучшей игрой, но путь к «полному искуплению» еще долгий, особенно что касается богатства содержание открытого мира, качество игрового процесса и удовольствие от сражений с различными типами существ.