Глава Xbox провел больше суток в провальной Redfall

Глава Xbox Фил Спенсер все же прошел провальную Redfall: в начале мая в сети обратили внимание, что он забросил шутер через 37 минут игры. С тех пор менеджер провел в тайтле 26 часов и выбил 39 из 66 достижений — в том числе трофей за выполнение всех побочных заданий.
С Redfall Спенсер переключился на инди-игру Planet of Lana.
Redfall вышла в начале мая и стала самой низкооцененной игрой Arkane Studios на Metacritic. После провального запуска Спенсер лично извинился перед фанатами и пообещал, что подобного больше не случится.
Да наверняка своих детей напряг.
Типа в наказание заставили сутки мучаться?))
Вообще если вспомнить, что проект задумывался еще до сделки с микрософтом, то скорее всего после неудачных Dishonored и Prey какой-то дятел решил сменить направление на деньговыжималки, которых никогда не делал. Вот и результат.
надо же оправдывать трату. так большинство геймеров по такому же принципу действуют, купили гомно, но пройдут до конца лишь бы оправдать потраченные деньги
Это его наказали так?
запустил игру и ушел от компа, чисто чтоб накрутить типа играет))
ага и достижение ему само по себе надавали, чё за бред, вы хотя бы дальше заголовка читайте