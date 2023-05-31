Глава Xbox провел больше суток в провальной Redfall

Глава Xbox Фил Спенсер все же прошел провальную Redfall: в начале мая в сети обратили внимание, что он забросил шутер через 37 минут игры. С тех пор менеджер провел в тайтле 26 часов и выбил 39 из 66 достижений — в том числе трофей за выполнение всех побочных заданий.

С Redfall Спенсер переключился на инди-игру Planet of Lana.

Redfall вышла в начале мая и стала самой низкооцененной игрой Arkane Studios на Metacritic. После провального запуска Спенсер лично извинился перед фанатами и пообещал, что подобного больше не случится.