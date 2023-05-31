Redfall 02.05.2023
4.2 218 оценок

Глава Xbox провел больше суток в провальной Redfall

KingJames
Новости

Глава Xbox Фил Спенсер все же прошел провальную Redfall: в начале мая в сети обратили внимание, что он забросил шутер через 37 минут игры. С тех пор менеджер провел в тайтле 26 часов и выбил 39 из 66 достижений — в том числе трофей за выполнение всех побочных заданий.

С Redfall Спенсер переключился на инди-игру Planet of Lana.

Redfall вышла в начале мая и стала самой низкооцененной игрой Arkane Studios на Metacritic. После провального запуска Спенсер лично извинился перед фанатами и пообещал, что подобного больше не случится.

Индустрия
Источник  
6
6
Последние посты по игре Redfall
Redfall покинула топ-50 популярных игр на Xbox
Redfall покинула топ-50 популярных игр на Xbox
Вот это поддержка! За месяц после релиза Redfall было выпущено всего одно маленькое обновление
Вот это поддержка! За месяц после релиза Redfall было выпущено всего одно маленькое обновление
Redfall продолжает пробивать дно по онлайну в Steam, приближаясь к двузначным значениям
Redfall продолжает пробивать дно по онлайну в Steam, приближаясь к двузначным значениям
Комментарии: 6
Ваш комментарий
tvorog8088

Да наверняка своих детей напряг.

2
digitalkid

Типа в наказание заставили сутки мучаться?))

Вообще если вспомнить, что проект задумывался еще до сделки с микрософтом, то скорее всего после неудачных Dishonored и Prey какой-то дятел решил сменить направление на деньговыжималки, которых никогда не делал. Вот и результат.

2
JohnTornton

надо же оправдывать трату. так большинство геймеров по такому же принципу действуют, купили гомно, но пройдут до конца лишь бы оправдать потраченные деньги

1
Кей Овальд

Это его наказали так?

0
Floww

запустил игру и ушел от компа, чисто чтоб накрутить типа играет))

0
Ellie Williams

ага и достижение ему само по себе надавали, чё за бред, вы хотя бы дальше заголовка читайте

0