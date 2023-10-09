Патч для Redfall увеличил количество активных игроков на 66%, но их все еще катастрофически мало ©

Кооперативный экшен-шутер с вампирами Redfall продолжает закреплять за собой статус самого провального релиза в этом году. Проект растерял всю свою аудиторию игроков и, похоже, его не спасут даже выпуск регулярных обновлений с улучшениями. Недавний патч для игры это наглядно доказывает. После выхода апдейта количество игроков в Redfall сильно увеличилось, но их все еще очень мало.

Согласно публичной статистике аналитического портала SteamDB, в Redfall прямо сейчас играет не больше 23 человек. Это данные только на ПК с цифрового магазина Steam. Всего на выходных экшен привлек внимания 59 пользователей одновременно — это самый лучший результат с июня. Подсчеты показывают, что обновление игры увеличило активный онлайн на 66%, ведь до его выхода количество игроков не превышало даже 30.

Напомним, патч для Redfall действительно вносит полезные улучшения в игре. Обновление устраняет многочисленные сбои, решает проблемы с утечкой памяти и даже увеличивает производительность на ПК разных конфигураций. Отзывы игроков подтверждают заметное улучшение стабильности игры, однако это уже вряд ли поможет проекту. Redfall имеет крайне низкий онлайн и всего 31% положительных обзоров в Steam.