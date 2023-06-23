По данным Microsoft, продажи Redfall оказались очень низкими ©

Выход Redfall был явно не таким, как все ожидали, начиная с Microsoft и заканчивая геймерами, которые доверились Arkane. Игра вышла на рынок с трудноразрешимыми проблемами, и это при том, что еще до ее релиза стало ясно, что на консолях Xbox не будет возможности запускать игру с частотой 60 кадр/с.

Неудивительно, что все это привело к тому, что продажи игры, несмотря на ее появление в Xbox Game Pass, оказались неутешительными. Сколько копий Redfall было продано, не сообщается, но, по словам представителей Microsoft, продажи оказались минимальными.

Возможно, от Redfall никто и не ожидал, что она будет расходиться миллионными тиражами, особенно с Xbox Game Pass, но реальность такова, что количество реализованных копий не позволяет окупить затраты, и нет уверенности в том, что проект будет поддерживаться сообществом в течение нескольких месяцев, независимо от количества выпущенных патчей.