Redfall прошла верификацию для Steam Deck

Arkane Studios продолжает работать над улучшением Redfall. В последние дни игра получила крупное обновление, и в то же время разработчики позаботились о том, чтобы игра прошла процедуру проверки компанией Valve. А это хорошая новость для поклонников истребления вампиров.

Последний патч, очевидно, позаботился об адаптации игры для небольшой платформы Valve, поскольку разработчики подтвердили, что Redfall прошла верификацию на Steam Deck. Она прошла проверку на соответствие стандартам качества, так что больше желающих смогут насладиться приключением на маленьком экране.

Redfall еще нуждается в ряде существенных доработок, чтобы сделать игру качественной на всех платформах, но Arkane Studios, как сообщается, не отказывается от поддержки. Разработчики намерены работать дальше, стремясь повысить качество своей игры.

За историю развития индустрии было немало "великих возвращений", но пока трудно сказать, что Redfall - это именно тот случай. Впрочем, уже хорошо, что Arkane не собирается бросать игру и намерена продолжать работу над ее улучшением.

Напомним, что в день релиза Redfall подверглась серьезной критике, однако студия по-прежнему работает над исправлениями, чтобы сделать игру, наполненную кровососами, на порядок лучше.