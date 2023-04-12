У Redfall не будет режима производительности 60 FPS на Xbox Series X/S при запуске и фанаты просят отложить игру ©

Redfall не будет включать режим 60 FPS Performance на Xbox Series X/S, когда игра выйдет в следующем месяце. Вместо этого он будет добавлен через обновление "позднее", подтвердил сегодня официальный аккаунт игры в Твиттере.

На старте продаж версии игры для Xbox будут включать только режим качества, при этом Xbox Series X будет поддерживать 4K 30 FPS, а Xbox Series S - 1440p 30 FPS.

Ряд фанатов ответили на твит, отметив, что игра в шутер при 30 FPS не особо привлекает. В таких играх, как Call of Duty и Fortnite, минимальная частота кадров составляет 60 FPS, чтобы обеспечить шелковисто-гладкую частоту кадров, которую предпочитают игроки.

Запуск шутера от первого лица с 30 кадрами в секунду в 2023 году - это безумие. Наряду с тем, что он всегда онлайн и имеет прогрессию только на хосте. Отложите игру. Сделайте ее правильно.

"Задержите ее, пока не будет готов 60 FPS", - прокомментировал другой пользователь, и ряд других поддержали это мнение. Другие также отметили, что не будут играть в игру до тех пор, пока режим производительности не станет доступен.

Redfall выйдет на Xbox Series X|S и PC 2 мая 2023 года.