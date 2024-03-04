Недавно завершился седьмой плейтест "классической MMORPG" Reign of Guilds. А сегодня студия Atlant Games сообщила дату выхода игры в раннем доступе Steam.
Ждать осталось недолго, уже через несколько дней, 10 марта, все желающие смогут окунуться в средневековый мир, в котором "не нужно выживать, строить хижины или выращивать капусту". Ведь здесь ценятся "не мозоли от кирки и лопаты, а навыки взаимодействия с другими игроками, будь то битвы или дипломатия, торговля или ремесло".
Спустя несколько лет, этот день настал. Reign of Guilds выйдет в раннем доступе 10 Марта!
Многие из вас прошли огромный путь вместе с нами и мы ценим вашу преданность нашему делу и поддержку. Приготовьтесь к приключениям в нашем игровом мире который многим стал уже домом, и обязательно приглашай своих товарищей.
Даже не вспомню зачем подписался