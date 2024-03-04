Reign of Guilds выйдет в раннем доступе 10 марта

MMORPG от первого лица, выполненная в сеттинге средневековья.

В Reign of Guilds вам не нужно выживать и заниматься строительством дома или выращивать овощи на грядках. Здесь вам понадобятся навыки взаимодействия с другими игроками, причём как в сражения, так и в дипломатии или торговле.

Одни гильдии столкнутся в сражениях за земли, замки, титулы и престол, а другие - не пролив ни капли крови завоюют рынки ремесла и торговли, поставив себя в один уровень с графами и королём.