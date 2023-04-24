Reign of Guilds
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Стартовал плейтест Reign of Guilds - MMORPG в мрачном магическом средневековье

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R_Mor
Новости

Очередные тесты Reign of Guilds уже начались и продлятся до 7 мая. Таким образом, у вас есть почти две недели для глубокого тестирования текущей версии игры.

Чтобы поучаствовать, запросите доступ на странице игры в Steam.Тест является открытым, т.е. все записавшиеся на него получат доступ, а также все, кто захочет присоединиться в момент тестирования.

Высокая продолжительность данного плейтеста обусловлена основной механикой - захватом замков, который требует определенных усилий для подготовки персонажа и гильдии к ней.

Примерно в середине плейтеста будет промежуточное обновление, которое добавит в игру профессии с новой системой распределение проф. умений, а также откроет доступ игрокам к крафту и зачарованию игровых предметов.

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