Стартовал плейтест Reign of Guilds - MMORPG в мрачном магическом средневековье ©

Очередные тесты Reign of Guilds уже начались и продлятся до 7 мая. Таким образом, у вас есть почти две недели для глубокого тестирования текущей версии игры.



Чтобы поучаствовать, запросите доступ на странице игры в Steam.Тест является открытым, т.е. все записавшиеся на него получат доступ, а также все, кто захочет присоединиться в момент тестирования.

Высокая продолжительность данного плейтеста обусловлена основной механикой - захватом замков, который требует определенных усилий для подготовки персонажа и гильдии к ней.

Примерно в середине плейтеста будет промежуточное обновление, которое добавит в игру профессии с новой системой распределение проф. умений, а также откроет доступ игрокам к крафту и зачарованию игровых предметов.