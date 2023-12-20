Представлен первый трейлер фэнтезийного ролевого экшена The Relic: The First Guardian

Компания Perp Games объявила о сотрудничестве с Project Cloud Games для издания их эпической ролевой игры The Relic: The First Guardian. В честь этого объявления компания выпустила геймплейный трейлер, дающий представление о том, что ожидает игроков в начале 2025 года, когда выйдет The Relic: The First Guardian.
В этой ролевой игре вы отправитесь в героическое приключение, чтобы спасти мир во тьме в качестве последнего хранителя. Некогда процветающий Арсилтус был поглощен пустотой, образовавшейся после уничтожения великой реликвии, и превратился в страну смерти. Теперь ваша миссия — найти осколки разбитой великой реликвии и закрыть пустоту.
В этой игре вас ждет глубокий геймплей с захватывающими сражениями и разнообразными настройками рун. Развивайте своего персонажа, используя различные навыки и собственные настройки, и исследуйте разрушенный мир, следуя захватывающему сюжету. Вам предстоит разгадать загадку Арсилтуса, собрать осколки великой реликвии и вернуть мир к процветанию.
Ну засрали экран спецэффектами.
симулятор соулс-гангрены по кд в каждой "ролевой" игре теперь.
боевка выглядит так, словно на движке скайрима попытались запилить японскую игру
Импакт боя хорошо чувствуется даже через ролик, буду ждать.
Ага прям афигенский импакт, бьёт по врагам из плоти здоровенным мечом, а такое ощущение, что колошматит по камню.
Азиаты однозначно радуют анонсами
"Чтобы спасти мир во тьме в качестве последнего хранителя". А можно его не спасать или в рпг уже спасать только надо...
В этом и проблема, что многие игроделы думают, что если сделали систему прокачки, то все это рпг.
А смысл существования RPG, в которой мир не нужно спасать? Если играешь за злодея, значит спасаешь злодейский тип мира. Если за героя, значит спасаешь геройский тип мира. Смысл RPG в спасении мира, как ни крути.
Смысл rpg отыгрыш роли.
Возьмак, возьмак во тьме....
рейтинг поднять бы на 2, а то 16+ недостаточно "темно"))
прикольно жду
Текстуры пустышки. Нет ощущения качественной боёвки и движения ГГ выглядят слишком устаревшими.. =_= Сыровато в общем.
Народ как то вы много кушать ( в смысле зажрались) Вспомните Dark Souls 3 хотя бы, не говоря о 1-2 на выходе ( потом патчами допилили) а в итоге - хит для " мазохистов"))
Всм зажрались? Назови хоть одну причину почему нужно жрать этот калич?
Например в том же Star Wars Jedi Survivor (да даже в первой части) боёвка проработана намного лучше. А эта игра очень сырая.
Напоминает бесчисленные корейские ММОхи. Чувство некой "стоковости" не покидает при просмотре.
Единственное, что понравилось, так это то, что герой хорошо держит блок.
И магия гравитации? С такой магией ГГ должен уметь летать, но офк такого не будет.
Неплохой арт, интересно насколько большая карта мира будет. Выглядит в целом то неплохо.
Опять сражения...
Им самим еще не надоело это делать? Одно дело пройти игру за 3 дня (или не проходить вовсе), а другое тратить на разработку 3-4-5 лет
Достало - будто люди кроме сражений ни на что не способны! И интересов больше нет