Представлен первый трейлер фэнтезийного ролевого экшена The Relic: The First Guardian

Компания Perp Games объявила о сотрудничестве с Project Cloud Games для издания их эпической ролевой игры The Relic: The First Guardian. В честь этого объявления компания выпустила геймплейный трейлер, дающий представление о том, что ожидает игроков в начале 2025 года, когда выйдет The Relic: The First Guardian.

В этой ролевой игре вы отправитесь в героическое приключение, чтобы спасти мир во тьме в качестве последнего хранителя. Некогда процветающий Арсилтус был поглощен пустотой, образовавшейся после уничтожения великой реликвии, и превратился в страну смерти. Теперь ваша миссия — найти осколки разбитой великой реликвии и закрыть пустоту.

В этой игре вас ждет глубокий геймплей с захватывающими сражениями и разнообразными настройками рун. Развивайте своего персонажа, используя различные навыки и собственные настройки, и исследуйте разрушенный мир, следуя захватывающему сюжету. Вам предстоит разгадать загадку Арсилтуса, собрать осколки великой реликвии и вернуть мир к процветанию.