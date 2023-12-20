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The Relic: The First Guardian 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.2 29 оценок

Представлен первый трейлер фэнтезийного ролевого экшена The Relic: The First Guardian

butcher69
Новости

Компания Perp Games объявила о сотрудничестве с Project Cloud Games для издания их эпической ролевой игры The Relic: The First Guardian. В честь этого объявления компания выпустила геймплейный трейлер, дающий представление о том, что ожидает игроков в начале 2025 года, когда выйдет The Relic: The First Guardian.

В этой ролевой игре вы отправитесь в героическое приключение, чтобы спасти мир во тьме в качестве последнего хранителя. Некогда процветающий Арсилтус был поглощен пустотой, образовавшейся после уничтожения великой реликвии, и превратился в страну смерти. Теперь ваша миссия — найти осколки разбитой великой реликвии и закрыть пустоту.

В этой игре вас ждет глубокий геймплей с захватывающими сражениями и разнообразными настройками рун. Развивайте своего персонажа, используя различные навыки и собственные настройки, и исследуйте разрушенный мир, следуя захватывающему сюжету. Вам предстоит разгадать загадку Арсилтуса, собрать осколки великой реликвии и вернуть мир к процветанию.

41
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Vantor

Ну засрали экран спецэффектами.

7
001fess

симулятор соулс-гангрены по кд в каждой "ролевой" игре теперь.

5
Talendor3

боевка выглядит так, словно на движке скайрима попытались запилить японскую игру

3
Just-a-your-King

Импакт боя хорошо чувствуется даже через ролик, буду ждать.

2
WittyOrvilleton

Ага прям афигенский импакт, бьёт по врагам из плоти здоровенным мечом, а такое ощущение, что колошматит по камню.

6
NedmeS

Азиаты однозначно радуют анонсами

1
6363

"Чтобы спасти мир во тьме в качестве последнего хранителя". А можно его не спасать или в рпг уже спасать только надо...

0
nemsis94

В этом и проблема, что многие игроделы думают, что если сделали систему прокачки, то все это рпг.

1
Janekste

А смысл существования RPG, в которой мир не нужно спасать? Если играешь за злодея, значит спасаешь злодейский тип мира. Если за героя, значит спасаешь геройский тип мира. Смысл RPG в спасении мира, как ни крути.

-8
6363 Janekste

Смысл rpg отыгрыш роли.

11
EXHAOR

Возьмак, возьмак во тьме....

0
Tinna

рейтинг поднять бы на 2, а то 16+ недостаточно "темно"))

0
супер пиявка

прикольно жду

0
Seifer1986

Текстуры пустышки. Нет ощущения качественной боёвки и движения ГГ выглядят слишком устаревшими.. =_= Сыровато в общем.

0
Baron1979

Народ как то вы много кушать ( в смысле зажрались) Вспомните Dark Souls 3 хотя бы, не говоря о 1-2 на выходе ( потом патчами допилили) а в итоге - хит для " мазохистов"))

0
Seifer1986 Baron1979

Всм зажрались? Назови хоть одну причину почему нужно жрать этот калич?

Например в том же Star Wars Jedi Survivor (да даже в первой части) боёвка проработана намного лучше. А эта игра очень сырая.

0
revolver_ocelot14

Напоминает бесчисленные корейские ММОхи. Чувство некой "стоковости" не покидает при просмотре.

0
Бенедикт Вольфрамович

Единственное, что понравилось, так это то, что герой хорошо держит блок.

И магия гравитации? С такой магией ГГ должен уметь летать, но офк такого не будет.

0
Shadoweaver

Неплохой арт, интересно насколько большая карта мира будет. Выглядит в целом то неплохо.

-1
Виктор Лазорев


-1
Platon Andreev

Опять сражения...

Им самим еще не надоело это делать? Одно дело пройти игру за 3 дня (или не проходить вовсе), а другое тратить на разработку 3-4-5 лет

Достало - будто люди кроме сражений ни на что не способны! И интересов больше нет

-4