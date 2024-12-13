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об игре
Relictor 26.07.2024
Экшен, Стратегия, Инди, Научная фантастика
6.8 8 оценок

Relictor обновлён до версии 0.6.9

FataII
Новости

Продолжаем улучшать игру во всех аспектах касающихся геймплейной составляющей. На этот раз было добавлено несколько мощных игровых механик, делающих игровой процесс интересней в плане "выращивания" универсального бойца наделённого искусственным интеллектом при помощи новых инструментов, позволяющих влиять на обучение искусственного интеллекта юнита.

Теперь каждый юнит это отдельный искусственный интеллект со своим идентификатором, параметрами и особенностями, полученными за время его существования. В будущем к этому ещё будут добавлены "черты" характера, подчёркивающие те или иные его предпочтения.

Так же добавлено больше разнообразия врагов во все режимы игры а том числе и режим кампании.

Подробности:

  1. В бою, на поздних стадиях битвы - можно встретить квантовых зомби и мета-человек.
  2. В режим выживания добавлена "хардкорная" версия выживания. По умолчанию красная кнопка для входа. Сложнее в 3 раза по сравнению с обычным выживанием.
  3. Обновлены квесты, добавлены новые.
  4. Теперь исследования будут работать по следующему принципу - чертежи технологий изучаем, а чертежи юнитов выпадают сразу готовыми и стакаются для постройки из репликатора.
  5. По умолчанию игроку будет доступно для постройки несколько пираний и пару лазерных танков.
  6. Конечно же теперь можно ставить игру на тактическую паузу и осматривать поле боя с дрона, зажимая среднюю кнопку мыши, можно концентрироваться на точке или на объекте.
  7. Теперь группы можно создавать и распускать - перетаскиванием юнитов из списка, накладывая на объект, который будет считаться лидером.
  8. Камера теперь имеет 3 положения. От первого лица, от третьего и от третьего на большей дистанции.
  9. Дрон теперь запоминает своё положение относительно поверхности и будет придерживаться этой высоты. Спускаться и подыматься при этом до сих пор можно на [ctrl] и [space] соответственно.
  10. Продолжаем улучшать эргономику и дополняем элементы бОльшим функционалом.
  11. Банк сущностей. Можно извлекать прокачанный ИИ для переноса в других юнитов или с целью сохранить для след локации (работает только в сюжетной кампании)
  12. Характеристики юнитов - можно указать что юнит будет себе качать, одну из четырёх характеристик. (ранее выбиралась в равной степени случайная)
  13. Изменён магазин торговли с фракциями
  14. Изменены многие окна и добавлены кнопки (i) открывающие подсказки
  15. Доработан "Гипермаг", открытые глайдеры теперь можно докупать перед стартом новой миссии. (в рамках выживания они не тратятся вовсе)
  16. Доработано окно обучения, открывающееся на кнопку (?) в верху экрана
  17. Доработан ИИ. Теперь глайдеры будут стараться держаться на дистанции. Кроме танкующих таких как защитник или рукопашники типа зомби и кусак
  18. Добавлена шкала показывающая насколько высоко находится дрон
  19. Исправлены обнуления целей у юнитов с обеих сторон после мирного соглашения с фракцией
  20. Если разгромить диких, можно добиться что бы они выбросили все свои ресурсы
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