Relictor обновлён до версии 0.6.9

Продолжаем улучшать игру во всех аспектах касающихся геймплейной составляющей. На этот раз было добавлено несколько мощных игровых механик, делающих игровой процесс интересней в плане "выращивания" универсального бойца наделённого искусственным интеллектом при помощи новых инструментов, позволяющих влиять на обучение искусственного интеллекта юнита.

Теперь каждый юнит это отдельный искусственный интеллект со своим идентификатором, параметрами и особенностями, полученными за время его существования. В будущем к этому ещё будут добавлены "черты" характера, подчёркивающие те или иные его предпочтения.

Так же добавлено больше разнообразия врагов во все режимы игры а том числе и режим кампании.

Подробности: