Relictor обновлён до версии 0.6.9

Продолжаем улучшать игру во всех аспектах касающихся геймплейной составляющей. На этот раз было добавлено несколько мощных игровых механик, делающих игровой процесс интересней в плане "выращивания" универсального бойца наделённого искусственным интеллектом при помощи новых инструментов, позволяющих влиять на обучение искусственного интеллекта юнита.
Теперь каждый юнит это отдельный искусственный интеллект со своим идентификатором, параметрами и особенностями, полученными за время его существования. В будущем к этому ещё будут добавлены "черты" характера, подчёркивающие те или иные его предпочтения.
Так же добавлено больше разнообразия врагов во все режимы игры а том числе и режим кампании.
Подробности:
- В бою, на поздних стадиях битвы - можно встретить квантовых зомби и мета-человек.
- В режим выживания добавлена "хардкорная" версия выживания. По умолчанию красная кнопка для входа. Сложнее в 3 раза по сравнению с обычным выживанием.
- Обновлены квесты, добавлены новые.
- Теперь исследования будут работать по следующему принципу - чертежи технологий изучаем, а чертежи юнитов выпадают сразу готовыми и стакаются для постройки из репликатора.
- По умолчанию игроку будет доступно для постройки несколько пираний и пару лазерных танков.
- Конечно же теперь можно ставить игру на тактическую паузу и осматривать поле боя с дрона, зажимая среднюю кнопку мыши, можно концентрироваться на точке или на объекте.
- Теперь группы можно создавать и распускать - перетаскиванием юнитов из списка, накладывая на объект, который будет считаться лидером.
- Камера теперь имеет 3 положения. От первого лица, от третьего и от третьего на большей дистанции.
- Дрон теперь запоминает своё положение относительно поверхности и будет придерживаться этой высоты. Спускаться и подыматься при этом до сих пор можно на [ctrl] и [space] соответственно.
- Продолжаем улучшать эргономику и дополняем элементы бОльшим функционалом.
- Банк сущностей. Можно извлекать прокачанный ИИ для переноса в других юнитов или с целью сохранить для след локации (работает только в сюжетной кампании)
- Характеристики юнитов - можно указать что юнит будет себе качать, одну из четырёх характеристик. (ранее выбиралась в равной степени случайная)
- Изменён магазин торговли с фракциями
- Изменены многие окна и добавлены кнопки (i) открывающие подсказки
- Доработан "Гипермаг", открытые глайдеры теперь можно докупать перед стартом новой миссии. (в рамках выживания они не тратятся вовсе)
- Доработано окно обучения, открывающееся на кнопку (?) в верху экрана
- Доработан ИИ. Теперь глайдеры будут стараться держаться на дистанции. Кроме танкующих таких как защитник или рукопашники типа зомби и кусак
- Добавлена шкала показывающая насколько высоко находится дрон
- Исправлены обнуления целей у юнитов с обеих сторон после мирного соглашения с фракцией
- Если разгромить диких, можно добиться что бы они выбросили все свои ресурсы