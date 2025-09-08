"Они убили игру": фанаты Rematch обрушились с критикой на новое обновление

В начале сентября разработчики аркадного футбольного проекта Rematch выпустили крупное обновление, добавив кросс-плей, систему жалоб на токсичных игроков, новые награды за боевой пропуск и переработанный баланс. Однако вместо радости патч вызвал шквал критики.

Главные изменения коснулись темпа — разработчики снизили скорость дриблинга и ударов, а также убрали некоторые финты, сочтя их «читерскими». Для многих поклонников это стало настоящим ударом.

«Движения ужасные, убрали эффективные механики, они убили игру», — пишет один из игроков. Другие жалуются на «медленных персонажей» и удаляют проект со своих устройств. Наибольшее возмущение вызрало удаление финтов Rainbow Flick и «лунной походки».

Тем не менее, часть аудитории поддержала патч, заявив, что аркаде давно нужен был баланс. «Пусть хардкорщики удаляют игру, а нам станет только лучше», — отметил один из пользователей.