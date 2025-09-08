ЧАТ ИГРЫ
Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.2 64 оценки

"Они убили игру": фанаты Rematch обрушились с критикой на новое обновление

butcher69 butcher69

В начале сентября разработчики аркадного футбольного проекта Rematch выпустили крупное обновление, добавив кросс-плей, систему жалоб на токсичных игроков, новые награды за боевой пропуск и переработанный баланс. Однако вместо радости патч вызвал шквал критики.

Главные изменения коснулись темпа — разработчики снизили скорость дриблинга и ударов, а также убрали некоторые финты, сочтя их «читерскими». Для многих поклонников это стало настоящим ударом.

«Движения ужасные, убрали эффективные механики, они убили игру», — пишет один из игроков. Другие жалуются на «медленных персонажей» и удаляют проект со своих устройств. Наибольшее возмущение вызрало удаление финтов Rainbow Flick и «лунной походки».

Тем не менее, часть аудитории поддержала патч, заявив, что аркаде давно нужен был баланс. «Пусть хардкорщики удаляют игру, а нам станет только лучше», — отметил один из пользователей.

Комментарии: 10
bysaturn

"Пусть хардкорщики удаляют игру" - но ведь из игры как раз убрали эффективные вещи и тем самым усложнили её)

samosan

Она стала меньше от личного скилла зависеть,раньше топ игрок мог в соло всю команду уделывать,теперь игра куда медленней и так не выйдет.

WEB-HEAD-1962

Факт. Теперь казуалы и геймпадеры ликуют, а нормальные игроки просто дропают эту французскую поделку

Shadowboxer

Ну смрись. хардкор давно сотался в прошлом. а хардкорщики давно обитают на свалки историии

WEB-HEAD-1962 Shadowboxer

ГГ парни. Было приятно играть с вами🤝

Shadowboxer WEB-HEAD-1962
Wolfenstein

вместо че нормального опять фуфлол трешовый

Вася Логинов

Хардкорщики как фемки и гомики, всегда ущемляются ))

Yoshemitsu
фанаты Rematch жалуются на «медленных персонажей» и удаляют проект