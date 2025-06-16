Rematch выйдет без кроссплея - он появится позже

Футбольный PvP-экшен Rematch, в котором игроки управляют одним персонажем от третьего лица и соревнуются в командных матчах, выйдет 19 июня на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Однако, как подтвердили разработчики из Sloclap, в день релиза игра не будет поддерживать кроссплей.

На своей официальной странице в X (ранее Twitter) команда Rematch заявила, что кроссплатформенная игра между Steam, PlayStation и Xbox будет недоступна на старте, но «остается одним из главных приоритетов» студии. Разработчики пообещали сообщить сроки появления функции, как только будут готовы.

Еще во время анонса второго бета-теста Sloclap подчёркивала важность кроссплея и планировала добавить его к релизу. Однако теперь фанатам придётся немного подождать — функция будет реализована в одном из ближайших обновлений.

Помимо этого, 16 июня Rematch получил патч, в котором разработчики вернули популярный финт Rainbow Flick к прежнему виду из первой беты — быстрый и плавный. Чейн-флики (цепочки финтов) при этом были частично сбалансированы.

Также значительно улучшена система управления с мышью и клавиатурой: устранены баги в системе «тапов» и добавлено свободное 360-градусное прицеливание без залипаний. Кроме того, теперь можно переназначить любые клавиши — эта функция была одним из самых ожидаемых нововведений среди ПК-игроков.