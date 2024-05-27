Вышел второй акт твин-стик шутера REMEDIUM от российских разработчиков

Издатель ESDigital Games и разработчик Sobaka Studio сегодня выпустили новое обновление контента для постапокалиптического шутера REMEDIUM, вдохновленного эпохой Возрождения, в раннем доступе Steam и магазине Epic Games Store. Это захватывающее новое обновление завершает долгожданный второй акт игры и содержит множество нового контента, расширяющего мир REMEDIUM.

В новом полном обновлении Акта 2 представлены две новые локации — Форт и Аббатство — помимо ранее выпущенной локации «Шахта». Эти локации содержат множество ужасающих врагов и типов боссов, которых игроки могут обнаружить и принять участие в безумном твин-стик шутере. Поклонники также смогут глубже погрузиться в сюжетную линию благодаря недавно добавленному вступительному ролику, который познакомит вас с миром REMEDIUM.

В обновлении контента Акта 2 также будут представлены новые улучшения качества жизни, многие из которых были запрошены сообществом, уже играющим в версию раннего доступа Steam. Некоторые из этих улучшений качества жизни включают обновленную и оптимизированную систему переходов для плавного перемещения между игровыми локациями, новое обновление системы сохранений, позволяющее игрокам переиграть Акт 1 или Акт 2 (после его первого запуска) в любое время с сохраненным прогрессом и уже разблокированным оружием и улучшениями, дополнительная балансировка сражений для обеспечения плавного боя, многочисленные улучшения пользовательского и пользовательского интерфейса, а также исправления ошибок.

Сразу после разрушительной битвы с боссом в конце первого акта второй акт REMEDIUM открывает новую главу в поисках лекарства от Серой чумы и вашего выживания в мире, опустошенном ордами мутантов и химер. Вооруженные только своим журналом, игроки должны перемещаться по заснеженным горным тропам и выживать под натиском враждующих племен мутантов, разбросанных по трем деревенским локациям. В каждой новой локации кровожадных мутантов защищает ужасающий и уникальный босс, которого необходимо победить, чтобы открыть путь к лекарству от болезни и выживанию оставшихся людей.

REMEDIUM доступна на ПК в раннем доступе Steam, Epic Games Store для Windows и Linux и включает в себя полную версию Акта 1 и Акта 2. Также запланированы консольные версии для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch на 2024 год.