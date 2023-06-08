Геймплей, посвященный кооперативу и точная дата выхода экшена Remnant 2 ©

В рамках игровой выставки Summer Game Fest 2023 был представлен еще один геймплейный трейлер ожидаемого хардкорного экшена Remnant 2. В видеоролике Gearbox Publishing показала больше динамичных сражений именно в кооперативе против самых разнообразных боссов. Кроме того, теперь стала известна точная дата выхода - официальный релиз состоится 25 июля этого года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Remnant 2 является продолжением небезызвестной франшизы, где игрокам предстоит взять на себя роль убийцы разнообразных внеземных сил. Нам предложат множество локаций, противников и, самое главное, опаснейших боссов. Проходить Remnant 2 можно будет как в одиночку, так и в кооперативе.