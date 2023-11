Мастер боли и страданий Ритуалист в новом в трейлере Remnant 2

Компания Gunfire Games выпустила новый трейлер Remnant 2, в котором впервые показан архетип Ритуалист. Новый архетип войдет в состав дополнения The Awakened King, которое станет первым крупным DLC для Remnant 2. Его выход запланирован на следующую неделю.

В новом трейлере Gunfire представляет Ритуалиста как "мастера боли и страданий", который использует статусные эффекты для наказания врагов.

Перк "Мерзость" ритуалиста делает врагов более уязвимыми к статусным эффектам. Кроме того, после смерти враги будут распространять свои статусные эффекты на других врагов, находящихся поблизости.

Еще одна способность ритуалиста - "Миазма", которая накладывает на ближайших врагов эффекты "Кровотечение", "Горение", "Перегрузка" и "Коррозия".

Последняя, но не менее важная способность ритуалиста - "Желание смерти" - проклинает врагов с постоянно уменьшающимся здоровьем, но добавляет к каждой их атаке огромный урон и огромный эффект восстановления жизни.

Если вы не знакомы с Remnant 2, то это продолжение Remnant 2019 года: From the Ashes, похожей на Souls, в которой стрельба по врагам является лучшей стратегией, чем ближний бой. Сиквел сумел преодолеть отметку в миллион продаж всего за одну неделю, а на прошлой неделе было анонсировано первое DLC к нему - The Awakened King.

Remnant 2 доступна уже сейчас для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Выход The Awakened King намечен на 14 ноября.