Обновление Remnant 2 от 7 сентября приносит улучшения качества жизни и "режим картошки"

Gunfire Games выпустила обновление для Remnant 2 от 7 сентября, которое вносит в игру многочисленные улучшения качества жизни, а также «режим картошки».
По словам разработчиков, новый режим позволит бюджетным системам более агрессивно отключать тяжёлые функции рендеринга. Таким образом, это поможет им добиться более высокой частоты кадров и более плавного игрового процесса.
Кроме того, в этом новом обновлении добавлена опция видео «Детализация геометрии», которая включена по умолчанию. Эта опция позволяет пользователям отключить настройку, чтобы уменьшить детализацию геометрии окружающей среды. Разработчики утверждают, что это улучшит максимальную производительность для владельцев высокопроизводительных процессоров.
Кроме того, разработчики упростили серверное соединение при присоединении к играм игроков. Это должно решить несколько проблем, включая общие сбои при подключении после экрана «подключения» и присоединения к играм при использовании персонажа с большим количеством снаряжения и предметов.
Полный список изменений можно найти по ссылке.
На постсоветском пространстве картошку особенно любят.