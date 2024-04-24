Remnant 2 получила поддержку кроссплея и технологий NVIDIA DLSS 3.7 и Intel XeSS 1.3

Вчера разработчики из Gunfire Games выпустили новое обновление для PC-версии Remnant 2. Помимо того, что обновление добавило поддержку дополнения "Забытое королевство", так же стало известно о том, что в нем разработчики добавили ряд других важных улучшений.
В игру добавили поддержку технологий апскейлинга NVIDIA DLSS 3.7 и Intel XeSS 1.3. Кроме того, разработчики внесли десятки различных правок для улучшения баланса. Помимо этого была добавлена возможность кроссплатформенного приглашения друзей и присоединение к ним в игре.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Неплохо. Скажу так Intel XeSS конечно далеко до NVIDIA DLSS в плане качества картинки. Но вот касательно программных решений качество картинки значильно лучше FSR. Так что мой ретинг качества подобных систем таков
1.NVIDIA DLSS
2 Intel XeSS
3 FSR.
Про интел согласен, но dlss в рейтинге не должна состоять вообще, ибо требует специального 3д видеоакселератора.
нет ничего лучше натива, все эти генераторы мусор галимый мыльный для лохов
Натив + сглаживание от технологий лучший вариант
факт. Натив был, есть, и будет лучшим с точки зрения визуального качества.
как еще заставить лохов покупать карточки которые становятся слабее за бОльшие деньги?
эти золотые технологии да на консоли бы
Утилизация отходов - dlss и xess в очередную помойку.
та не, xess очень крутая штука.
Если нужно будет кровь с глаз пустить обязательно использую для этого xess.
по мне так и dlss вполне годится для крови)
За xess платить не нужно, и тут оно на голову выше dlss.