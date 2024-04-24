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Remnant 2 25.07.2023
Экшен, Шутер, От третьего лица, Постапокалипсис, Кооператив
8.3 1 095 оценок

Remnant 2 получила поддержку кроссплея и технологий NVIDIA DLSS 3.7 и Intel XeSS 1.3

AceTheKing
Новости

Вчера разработчики из Gunfire Games выпустили новое обновление для PC-версии Remnant 2. Помимо того, что обновление добавило поддержку дополнения "Забытое королевство", так же стало известно о том, что в нем разработчики добавили ряд других важных улучшений.

В игру добавили поддержку технологий апскейлинга NVIDIA DLSS 3.7 и Intel XeSS 1.3. Кроме того, разработчики внесли десятки различных правок для улучшения баланса. Помимо этого была добавлена возможность кроссплатформенного приглашения друзей и присоединение к ним в игре.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Egik81

Неплохо. Скажу так Intel XeSS конечно далеко до NVIDIA DLSS в плане качества картинки. Но вот касательно программных решений качество картинки значильно лучше FSR. Так что мой ретинг качества подобных систем таков

1.NVIDIA DLSS

2 Intel XeSS

3 FSR.

4
r0b0tf00t

Про интел согласен, но dlss в рейтинге не должна состоять вообще, ибо требует специального 3д видеоакселератора.

-4
Юрий Пенкин

нет ничего лучше натива, все эти генераторы мусор галимый мыльный для лохов

4
bysaturn

Натив + сглаживание от технологий лучший вариант

3
wdymBro

факт. Натив был, есть, и будет лучшим с точки зрения визуального качества.

0
A E

как еще заставить лохов покупать карточки которые становятся слабее за бОльшие деньги?

0
A E

эти золотые технологии да на консоли бы

0
wdymBro

Утилизация отходов - dlss и xess в очередную помойку.

-5
r0b0tf00t

та не, xess очень крутая штука.

-3
wdymBro r0b0tf00t

Если нужно будет кровь с глаз пустить обязательно использую для этого xess.

-2
r0b0tf00t wdymBro

по мне так и dlss вполне годится для крови)
За xess платить не нужно, и тут оно на голову выше dlss.

-1