Remnant 2 получила второе дополнение "Забытое королевство"

Gunfire Games и Arc Games выпустили геймлейный трейлер дополнения "Забытое королевство" для Remnant 2. Расширение уже доступно для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
Во втором крупном DLC для Remnant 2 игроки соберут воедино забытую историю затерянного племени Яеша, пытаясь подавить мстительный гнев древнего каменного духа по имени Лидуса. Перемещайтесь по затянувшимся следам мучений, предательства и смерти, которые преследуют некогда гордые зиккураты этой земли, пока живые камни Лидусы бродят по разрушающимся остаткам древней цивилизации в поисках свежей крови. В совершенно новой сюжетной линии игроки должны раскрыть тайны затерянного племени, исследуя новую загадочную область в мире Яеши. В этой странной новой локации игроки пройдут новые подземелья, приобретут мощное снаряжение, в том числе новый архетип Колдуна, встретят неожиданных союзников и столкнутся с новыми угрозами в своем стремлении вернуть некое подобие мира в забытое королевство.
Уже поиграл немного, пока что просто офигенно!
Игра сама супер как и первая часть, а за дополнения низкий поклон))
Игра такая же сложная как на старте ?
Не думаю. Если играешь первый раз, то поставь сложность поменьше. На более высоких уровнях просто проблемы будут с патронами, тебя вынуждают переходить в ближний бой или собирать сильный билд.
В игре очень много решает билд и шмотки. Много есть комфортного оружия с которым не приходится промахиваться или что-то делать сложное.
По игре надо слишком много изучать материалов и смотреть гайды как добыть некоторые вещи.
В соло со старта просто играть за кинолога, собака слишком много танкует и делает во время файтов.
Нет.