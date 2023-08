Remnant 2 стала самой продаваемой игрой июля в США ©

Июль, хотя и не был столь насыщен крупными ААА-релизами, как июнь, все же нельзя назвать спокойным месяцем, и ряд новых релизов показал хорошие результаты продаж в США, согласно недавно опубликованным данным компании Circana.

Как сообщил исполнительный директор Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) в Twitter, за июль месяц самой продаваемой игрой в США стала Remnant 2, продемонстрировавшая впечатляющие дебютные продажи. Вскоре после выхода игры разработчики из Gunfire Games объявили, что ее продажи по всему миру превысили миллион копий.

Другие новинки также уверенно дебютировали в США. Pikmin 4 заняла шестое место (хотя цифровые данные для нее не учитываются), а Exoprimal, которая также доступна через Game Pass, дебютировала на 16-м месте. Интересно, что после восстановления функции многопользовательской игры на консолях Xbox неожиданно возросли продажи нескольких старых игр серии Call of Duty: Call of Duty: Black Ops 2 из 2012 года заняла 18-е место (с 83-го), а Call of Duty: Black Ops 3 из 2015 года - 20-е (с 28-го).

Что касается аппаратного обеспечения, то PS5 вновь стала самой продаваемой консолью месяца в США как по объему продаж в долларах, так и по количеству единиц, а Switch заняла второе место. PS5 продолжает лидировать по обоим показателям за год.