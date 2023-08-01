За одну неделю было продано более одного миллиона копий Remnant 2

Компания Gearbox Publishing объявила о том, что за первую неделю продаж Remnant 2 на PlayStation 5, Xbox Series и ПК было продано более миллиона копий.
Кооперативный шутер для трех человек вышел 25 июля и получил высокую оценку игроков и критиков, а ажиотаж вокруг долгожданного продолжения, несомненно, отразился и на продажах.
"Спасибо всем, кто помог нам достичь этого потрясающего рубежа, за вашу неизменную поддержку", - сказал генеральный директор Gunfire Games Дэвид Адамс. "Это было многолетнее путешествие для нас, и мы не можем не радоваться тому, что фанаты получают такое удовольствие от игры, в которую мы вложили всю душу".
Президент Gearbox Publishing в Сан-Франциско Юн Им добавил: "Remnant 2 превзошла все наши ожидания. Это коммерческий и критический хит, и мы невероятно гордимся командой Gunfire и всеми сотрудниками Gearbox Publishing, которые воплотили эту игру в жизнь".
"Мы также очень благодарны сообществу Remnant, которое поддерживало нас и команду Gunfire во время разработки. Для новых поклонников Remnant, которые присоединились к нашему сообществу за последнюю неделю, мы рады, что вы присоединились к нам в этом путешествии".
Величина продаж, пожалуй, не слишком удивительна, поскольку Remnant 2 до сих пор возглавляет список бестселлеров Steam. Gunfire Games заявила, что она "признательна" и "благодарна" за положительную реакцию сообщества, и пообещала улучшить производительность игры, поскольку некоторые игроки столкнулись с ошибками и другими проблемами.
И никакой Денуво в игре нет))))))Кто теперь станет кукарекать что Денуво помогает продажам игр??? а теперь возьмем убогое гуано Forspoken с Денуво и сделаем выводы))
Тоже самое хотел написать)
игра топ, сразу купил версию максимальную. Но багов просто миллионы. Не выдают наградные пушки не кому, патроны зависают в воздухе, багов очень много)
И оптимизон твой себе. Я забил на нее, вернусь через полгодика, когда патчей насыпят. Это уже нехорошей тенденцией в последнее время стало
С одной стороны хорошо, так как игра сама по себе неплохая, но с другой, это один из признаков, что в будущем на оптимизацию будут класть ещё больший болт, сваливая большую часть работы на апскейлы и оправдываясь тем, что игру делали ориентируясь на них, как это в открытую сказали разрабы ремнанда.
Грустно, что такую шикарную технологию как тот же dlss, современные разработчики извратили. Dlss должен давать дополнительные FPS на слабых компьютерах и куда больший на сильных, а не является инструментом, чтобы дотянуть игру до минимально комфортных.
плевать на оптимизацию...главное чтобы игра была хорошей игрой!!!ты еще мал и глуп и не видал больших з.....уп))))и не помнишь как мы играли в нулевых и 90 -х в 15-20 фпс и получали удовольствие от шедевров игровой индустрии))а сейчас я играю в 4к 100 фпс в какое то гуано и мне хочеться поскорее удалить ее
Тебе твоя шиза подсказала, что я не играл в игры девяностых или твой синдром утёнка?)
Тот факт, что раньше мы без проблем играли в неоптимизированное г****, потому что другого у нас не было и это были новые для нас эмоции, не оправдывает тот факт, что современные разрабы кидают болт на оптимизацию, где мои 3080, стабильно не тянут игру, (которая визуально не сильно лучше первого дивижена 2016 года) в 60 FPS без длсс в 2к.
у меня только один вопрос
если игра такая плохая - зачем ты играешь тогда?
не хочешь ср*ть не мучай ж*пу
ты сам ответил на этот вопрос (моя 3080) признай факт что тебя просто дущит жаба что твоя 3080 купленая неизвестно на какие средства(я незнаю может ты с обедов откладывал или хз с пенсии)))ПРОСТО не тянет игру (и тебе даже не важно какая это игра хорошая или плохая а главный вопрос для тебя почему же моя распрекрасная 3080 ее не тянет и в приступе злобы и ненависти ты начинаешь винить оптимизацию.разработчиков и господа бога и черт знает кого еще)))Правду тяжело слышать но признайся сам себе глубоко в душе что это так и есть)будь светлее и добрее к миру))
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Неплохо, вот продажи Remnant (2019) за 2 месяца только лям был, а за 1 год и 3 месяца составили 1.7 ляма (осн. игры) и 2.5 ляма (с dlc). Свободно можно пилить Remnant 3 и не уходить с пути как Arcane Studios.
Они вложили куда больше во вторую часть, чем в первую. Можно сказать в чём-то поразили, особенно секретами, местами, более обширностью, частью персонажей, Unreal Engine 5 и даже оружием. Это достойно, разработать Remnant 2 в немного другом ключе, чем первую часть, но с сохранением много. Я приятно удивлен что так "относительно быстро" вышла 2 часть.
ждём инфу о dlc) Обязательно пишите им, какие правки нуждаются. А пока открываем новые классы...
Подожду патчей.
Хоть с FSR можно играть на ультрах в 2k либо понизив тени, но чёт всё равно даже с ним порой видюха загружена на полную.
да крутая игра прошел сегодня 2 раз на апокалипсисе, в этот раз ушло всего 8 часов на всю компанию. Пушки за апокалипсис не дают, Баг с самого релиза) классные ребята, так держать
Заслуженно, шикарная игра. Уже почти 2 недели играю в нее :)