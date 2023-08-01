За одну неделю было продано более одного миллиона копий Remnant 2 ©

Компания Gearbox Publishing объявила о том, что за первую неделю продаж Remnant 2 на PlayStation 5, Xbox Series и ПК было продано более миллиона копий.

Кооперативный шутер для трех человек вышел 25 июля и получил высокую оценку игроков и критиков, а ажиотаж вокруг долгожданного продолжения, несомненно, отразился и на продажах.

"Спасибо всем, кто помог нам достичь этого потрясающего рубежа, за вашу неизменную поддержку", - сказал генеральный директор Gunfire Games Дэвид Адамс. "Это было многолетнее путешествие для нас, и мы не можем не радоваться тому, что фанаты получают такое удовольствие от игры, в которую мы вложили всю душу".

Президент Gearbox Publishing в Сан-Франциско Юн Им добавил: "Remnant 2 превзошла все наши ожидания. Это коммерческий и критический хит, и мы невероятно гордимся командой Gunfire и всеми сотрудниками Gearbox Publishing, которые воплотили эту игру в жизнь".

"Мы также очень благодарны сообществу Remnant, которое поддерживало нас и команду Gunfire во время разработки. Для новых поклонников Remnant, которые присоединились к нашему сообществу за последнюю неделю, мы рады, что вы присоединились к нам в этом путешествии".

Величина продаж, пожалуй, не слишком удивительна, поскольку Remnant 2 до сих пор возглавляет список бестселлеров Steam. Gunfire Games заявила, что она "признательна" и "благодарна" за положительную реакцию сообщества, и пообещала улучшить производительность игры, поскольку некоторые игроки столкнулись с ошибками и другими проблемами.