Следующий патч Remnant 2 добавит "режим картошки" и другие улучшения ©

Следующее обновление, которое ожидается на этой неделе, продолжит эту тенденцию. Главный дизайнер Remnant 2 Бен Кюртон поделился в Твиттере большим списком изменений, которые появятся в предстоящем патче. Хотя полный набор примечаний к патчу еще не раскрыт, он уже выглядит как один из самых больших в игре.

Изменение здесь связано с «режимом картошки», который является способом обозначения ПК со сверхнизкими характеристиками. Remnant 2 печально известна тем, насколько требовательной на всех типах оборудования, а Gunfire публично заявили, что игра была разработана с учетом масштабирования.

Хотя масштабирование, безусловно, может обеспечить более высокую производительность, оно мало что даст, если ваш компьютер просто недостаточно мощный, чтобы извлечь из него выгоду. Пока неясно, что именно будет делать так называемый «режим картошки», но будем надеяться, что эти детали скоро будут раскрыты. Что касается производительности, исправлена небольшая заминка, возникающая при подборе предметов в кооперативе.

Патч также включает в себя ряд функций, улучшающих качество жизни, в том числе некоторые базовые, такие как возможность переключать прицеливание, удерживать спринт и менять значки кнопок на PlayStation. Также можно будет разобрать оружие и вернуть вложенные материалы.

Еще одним приятным дополнением является возможность зарабатывать опыт за врагов, которых добили ваши миньоны, призыватели и турели. Помимо этого, патч обещает множество исправлений предметов, врагов, аксессуаров, оружия и расходных материалов.