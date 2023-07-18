Стрелок, Боец, Кинолог, Медик, Охотник - изучаем классы в Remnant II

Разработчики Remnant II - продолжения Remnant: From the Ashes - не просто придумали новую историю для сиквела, они еще и активно поработали над механикой геймплея. Например - изменили систему классов.

Вот что они сами говорят об этом:

Одной из основных особенностей Remnant II станет полностью переработанная система классов. В первой части игры классы отличались начальным снаряжением, которое позволяло с самого начала приключения выбрать тот или иной стиль игры. По ходу игры всё снаряжение в конечном итоге становилось доступно любому персонажу, независимо от выбранного в начале класса, — требовалось только купить или найти нужные вещи.

В Remnant II выбор, сделанный в начале, будет иметь значение!

Каждый класс получит свой собственный, уникальный путь развития, в котором предусмотрены эксклюзивные, недоступные другим классам возможности!

И в течение некоторого времени разработчики выкладывали видео, посвященные тому или иному классу. Зона Ужасов собрала их вместе - и думаем, тут есть на что посмотреть!

СТРЕЛОК

Заряжай! Это класс для игроков, которым по душе жаркие переСТРЕЛКИ.

КИНОЛОГ

Скитания по развалинам миров в одиночку на кого угодно нагонят страх, поэтому не лишним будет взять с собой верного друга.

БОЕЦ

Те, кто со смехом смотрят смерти в лицо, выбирают класс "Боец". Запугивайте врагов одним своим присутствием и наносите огромный урон всем, кому хватит глупости встать у вас на пути.

МЕДИК

Никто не сравнится с медиком в умении поддерживать отряд в превосходной форме. Медик хорошо лечит и умело распоряжается реликвиями. Став медиком, вы будете успешнее лечиться сами и не раз поможете союзникам продолжить бой.

ОХОТНИК

Охотник — это вечная классика. Он предпочитает воевать издали, с легкостью находит цели... и уничтожает их точными выстрелами. Зачастую еще до начала битвы. Техники охотника построены на том, чтобы не терять зря ни единого выстрела и пользоваться любой, самой крошечной возможностью.

А какой класс выбрали бы вы?