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Remnant 2 25.07.2023
8.2 833 оценки

В свежий чарт продаж Steam вернулись Lies of P и Remnant 2

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 14 по 21 ноября.

Лидером всё ещё остаётся Call of Duty, а на втором месте основался кооперативный инди-хоррор Lethal Company, который пользуется большой популярностью в последнее время.

Remnant 2 и Lies of P вернулись в топ-10. На популярности тоже наверняка сказалась скидка.

Baldur's Gate 3 не собирается сдаваться и продолжает удерживаться в топ-5

  1. Steam Deck
  2. Call of Duty
  3. Lethal Company
  4. Baldur's Gate 3
  5. 雀魂麻將(MahjongSoul)
  6. Remnant 2
  7. Age of Empires IV: Anniversary Edition
  8. EA Sports FC 24
  9. Stellaris
  10. Lies of P
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