В свежий чарт продаж Steam вернулись Lies of P и Remnant 2

Valve представила свежий рейтинг продаж премиум-игр в Steam за период с 14 по 21 ноября.
Лидером всё ещё остаётся Call of Duty, а на втором месте основался кооперативный инди-хоррор Lethal Company, который пользуется большой популярностью в последнее время.
Remnant 2 и Lies of P вернулись в топ-10. На популярности тоже наверняка сказалась скидка.
Baldur's Gate 3 не собирается сдаваться и продолжает удерживаться в топ-5
- Steam Deck
- Call of Duty
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- 雀魂麻將(MahjongSoul)
- Remnant 2
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- EA Sports FC 24
- Stellaris
- Lies of P