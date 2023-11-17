Трейлер новой трассы для гоночной игры RENNSPORT

Разработчики продолжают добавлять новый контент в бета-версию своей игры и показали трейлер, приготовьтесь к гонкам на одной из самых знаковых трасс мира! Road Atlanta появится в RENNSPORT, и это будет эпично! На этой новой трассе есть всё, что нравится любителям автоспорта: сложные повороты, скоростные прямые и потрясающие пейзажи. Не стоит забывать, что Road Atlanta также известна своими коварными поворотами, вроде: Esses и Turn 10A. Сможете ли вы освоить эту легендарную трассу и установить лучшее время круга? Ранее был показан трейлер нового автомобиля добавленного в игру - PORSCHE 911 GT3 CUP (992).