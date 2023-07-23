Симулятор ремонтника The Repair House от авторов PC Building Simulator вышел на ПК в Steam ©

Разбирайте, чините, настраивайте и продавайте разнообразные гаджеты и антиквариат на пути к созданию мастерской по ремонту в The Repair House, совершенно новом симуляторе реставрации от Клаудиу Кисс, оригинального создателя PC Building Simulator, доступного в Steam.

Открывайте, ремонтируйте и восстанавливайте множество современных предметов и старинных предметов старины, включая музыкальные инструменты, игрушки, игровые приставки, игровые автоматы и многое другое в расслабляющем симуляторе восстановления. Тщательно разберите каждый элемент, найдите отдельные компоненты, тщательно восстановите и соберите заново. Изучите процесс реставрации и спланируйте выполнение, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

Обустройте свой ремонтный дом так, как вам нравится. Разложите свои инструменты, разблокируйте новое оборудование и расширьте пространство, чтобы открыть новые возможности восстановления. Проявите творческий подход с покрасочной станцией, чтобы раскрашивать, распылять, штамповать и наносить трафарет на недавно отреставрированные предметы по своему желанию.

Делайте ставки на уникальные предметы на аукционе и исследуйте старые амбары в поисках редких предметов для восстановления. Находите спрятанные драгоценности на блошином рынке и восстанавливайте их, получая приличную прибыль. Рискните и сделайте ставку на заброшенные складские участки с загадочным содержимым, выясняя, что они могут предложить только снаружи.