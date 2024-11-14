Киберпанковская 2.5D-адвенчура Replaced выйдет во второй половине 2025 года

Киберпанковская 2.5D-адвенчура Replaced, разработанная белорусской студией Sad Cat Studios, теперь запланирована к выходу во второй половине 2025 года, как следует из отчета издателя Thunderful Games. Игра изначально должна была выйти еще в 2022 году, но процесс разработки затянулся из-за необходимости доработать важные элементы проекта.

Несколько месяцев назад был показан 13-минутный геймплей, который привлек внимание многих игроков и оставил сильное впечатление благодаря атмосферному стилю и проработанной графике. Replaced станет доступной для консолей Xbox и PC, а выпуск версии для PS5 вероятен в будущем.

Sad Cat Studios активно работает над тем, чтобы воплотить в игре все свои амбиции, и перенос даты выхода, по словам разработчиков, позволит достичь высокого качества.