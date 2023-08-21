Научно-фантастический платформер REPLACED отложили на 2024 год

Многообещающая ретрофутуристическая научно-фантастическая видеоигра от белорусской студии была перенесена на неопределенную дату в 2024 году. Это подтверждается последним финансовым отчетом Thunderful Group, шведской холдинговой компании, которая, в свою очередь, контролирует Coatsink, издателя игры.
Replaced — это 2,5D-ретрофутуристическая научно-фантастическая игра, действие которой происходит в альтернативной Америке 1980-х годов с динамичными боями и антиутопическим сюжетом. В этом контексте игроки берут на себя роль REACH, искусственного интеллекта, пойманного в ловушку в человеческом теле против его воли, который изо всех сил пытается приспособиться к человеческой жизни в районе города Феникс. Анонсированная во время конференции Xbox в июне 2021 года, игра должна была увидеть свет в течение 2022 года, но была впервые отложена из-за некоторых проблем с разработкой. Таким образом, это вторая отсрочка, которая, вероятно, вскоре будет официально объявлена Sad Cat Studios и Coatsink.
Эхх, а так ждал, стиль прикольный. Анонсирующий трейлер был клевым. Надеюсь игра выйдет и у братьев Белорусов, выйдет клевая игра.
Походу не дождёмся (((
Посмотрел трейлер, теперь и я хочу эту игру, Выглядит очень необычно и чувствую что сюжет будет глубокий
Да сколько можно переносить-то уже!
делать ПИКСЕЛЬНЫЙ 2.5D - платформер 4 года это конечно надо постараться
Если доводят до ума, это очень хорошо. Пусть полируют.