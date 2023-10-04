Разработчики научно-фантастического платформера Replaced получили финансирование в размере 5 миллионов долларов ©

Сегодня девелопер Sad Cat и кипрская венчурная фирма GEM Capital объявили об инвестициях в студию в размере 5 миллионов долларов. Средства пойдут на разработку будущих игр, в основном на Replaced, а также на выкуп акций у инвесторов студии.

Replaced — это кинематографический платформер, действие которого разворачивается в антиутопическом ретро-футуристическом видении Америки 80-х. Игра сочетает в себе зрелищные и жестокие боевые сражения с использованием пиксельной графики старой школы, нарисованной вручную, дополненной современными визуальными эффектами. Игроки берут на себя роль REACH, ИИ, запертого в смертном человеческом теле против своей воли и борющегося за выживание, несмотря ни на что. Replaced обещает захватывающий сюжет, действие которого разворачивается в множестве красивых локаций как внутри, так и за пределами Феникс-сити, а также быструю и безжалостную боевую систему.

Впервые Replaced дебютировала на E3 2021 во время презентации Microsoft Xbox Showcase. Премьера второго трейлера состоялась на The Game Awards 2022. С тех пор два трейлера игры набрали более 2 миллионов просмотров и получили весьма положительные отзывы игроков, при этом 98% лайков на YouTube.