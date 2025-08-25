Стильный киберпанк-платформер Replaced выйдет весной 2026 года

Поклонникам ретро-футуристического экшена Replaced придётся запастись терпением. Издатель Thunderful Games и белорусская студия Sad Cat Studios официально объявили о переносе релиза на весну 2026 года. Изначально игра должна была выйти в 2025-м, однако разработка затянулась, а версия для Xbox One, похоже, вовсе отменена.

В свежем обновлении команда представила закулисные кадры, показывающие, как проект эволюционировал за годы работы. Директор игры Юра Жданович отметил: «Мы знаем, что фанаты ждут Replaced, и искренне благодарим за терпение. Мы близки к завершению и хотим подарить по-настоящему особенный опыт».

Replaced — это научно-фантастический платформер с элементами киберпанка и мрачным антиутопическим сюжетом. Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, вынужденного выживать в человеческом теле. Действие разворачивается в альтернативной Америке 80-х, пережившей ядерную катастрофу. В Феникс-Сити процветает преступность, коррупция и торговля человеческими органами, а каждый шаг становится борьбой за выживание.

Проект обещает захватить сочетанием пиксельной стилистики, кинематографичной подачи и динамичных боевых сцен, что может сделать Replaced одной из самых атмосферных игр ближайших лет.