Стильный платформер Replaced от белорусской студии придется ждать до конца 2024 года

Белорусские разработчики из студии Sad Cat на E3 2021 поразили многих пользователей анонсом амбициозного платформера Replaced. Проект с первых кадров привлекал ретро-футуристическим сеттингом и кинематографичной подачей, что редко встречается в играх подобного жанра. Изначально Replaced должен был выйти в 2023 году, но у авторов возникли непредвиденные трудности, поэтому игру пришлось отложить. Судя по всему, релиз платформера состоится только в конце следующего года.

На возможное окно релиза игры указывает опубликованный отчет издателя Thunderful Group. Компания в своих документах уточнила, что выход Replaced запланирован на второе полугодие 2024 года. Ранее у проекта была лишь ориентировочная дата релиза, поэтому это уточнение дает надежду, что переносов больше не будет.

Replaced придется подождать еще как минимум 7-8 месяцев, но эти ожидания могут окупиться. Разработчики обещают реализовать зрелищную боевку, которую уже показали в недавних трейлерах игры. Вместе с этим проект возьмет на себя актуальный сюжет про искусственный интеллект и его возможности в человеческом теле.