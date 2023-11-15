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REPLACED 2024 г.
6.7 49 оценок

Стильный платформер Replaced от белорусской студии придется ждать до конца 2024 года

Gutsz
Новости

Белорусские разработчики из студии Sad Cat на E3 2021 поразили многих пользователей анонсом амбициозного платформера Replaced. Проект с первых кадров привлекал ретро-футуристическим сеттингом и кинематографичной подачей, что редко встречается в играх подобного жанра. Изначально Replaced должен был выйти в 2023 году, но у авторов возникли непредвиденные трудности, поэтому игру пришлось отложить. Судя по всему, релиз платформера состоится только в конце следующего года.

На возможное окно релиза игры указывает опубликованный отчет издателя Thunderful Group. Компания в своих документах уточнила, что выход Replaced запланирован на второе полугодие 2024 года. Ранее у проекта была лишь ориентировочная дата релиза, поэтому это уточнение дает надежду, что переносов больше не будет.

Replaced придется подождать еще как минимум 7-8 месяцев, но эти ожидания могут окупиться. Разработчики обещают реализовать зрелищную боевку, которую уже показали в недавних трейлерах игры. Вместе с этим проект возьмет на себя актуальный сюжет про искусственный интеллект и его возможности в человеческом теле.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
bubenson

Нормально так на годик отодвинули. Вот только чего отодвинули я так и не понял: не то ящерку, не то лягушку, не то неведомую зверушку....

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