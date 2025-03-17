R.E.P.O. скоро получит большое обновление

R.E.P.O. можно смело считать новым феноменом Steam - несмотря на свою необычность, она практически неожиданно стала одной из самых успешных игр на платформе Valve. Поэтому интересно узнать, что для игры готовится большое обновление, которое обязательно принесет новые важные функции.

Обновление также было разработано с учетом отзывов пользователей, поэтому многие изменения касаются улучшений и общего удобства игры, например, более четкое определение точек эвакуации.

Среди нововведений, менее важных с точки зрения игровой механики, но не менее интересных, - новые безумные выражения, которые могут принимать роботы, что, несомненно, будет очень хорошо воспринято пользователями.

Среди грядущих изменений для R.E.P.O. - новая карта, запланированная на конец этого года, с совершенно новой обстановкой, вдохновленной музеем.

В рамках этого сценария героев преследуют некие инопланетяне, обладающие телекинезом, а также есть несколько зон, где можно заняться паркуром и продемонстрировать свои навыки или нет.

Однако среди основных нововведений есть один, казалось бы, очень простой предмет - ведро, но оно может иметь фундаментальное применение, способное существенно изменить игровой опыт.

Если поместить его поверх жуткого утёнка-монстра, он может дезориентировать последнего, а игроки R.E.P.O. хорошо знают, как этот элемент может привести к заметному изменению сил на поле.