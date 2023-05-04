Resident Evil 29.09.1997
9 1 115 оценок

Особняк Спенсера из Resident Evil воссоздали на Unreal Engine 5

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monk70
Новости

YouTube-канал «RE Biohazard» поделился видео, демонстрирующим 30-минутные кадры из фанатского ремейка Resident Evil на Unreal Engine 5. В этом видео мы видим особняк Спенсера, который команда ARKLAY воссоздала в Unreal Engine 5. .

RE Biohazard обещает поделиться тремя дополнительными видеороликами, в которых они продемонстрируют разделы «Задний двор», «Гостевой дом» и «Лаборатория» Resident Evil.

К сожалению, в настоящее время нет планов выпускать этот фанатский римейк для публики. На самом деле команда ARKLAY удалила все свои предыдущие видео. Эта команда также работала над фанатским ремейком DINO CRISIS на Unreal Engine 4. И да, этот фанатский ремейк тоже никогда не увидит свет.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
s4oc

круто вот бы ремейк

1
saa0891

Да было бы классно (с нормальной камерой,с нормальной механикой в полном 3D да ещё и графоном),вот только Capcom к сожалению к первой части точно не будут делать ремейк так как они его уже делали.Может на Код Вероника запилят.

0
Denn132

нафик тогда выгладывают

0
saa0891

Выглядит шикарно,только вчера как раз проходил ДЛС к RE5 с Джилл,жаль что оно такое короткое,ну хоть лунную сонату на пианино дали сыграть.

0