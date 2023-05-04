Особняк Спенсера из Resident Evil воссоздали на Unreal Engine 5 ©

YouTube-канал «RE Biohazard» поделился видео, демонстрирующим 30-минутные кадры из фанатского ремейка Resident Evil на Unreal Engine 5. В этом видео мы видим особняк Спенсера, который команда ARKLAY воссоздала в Unreal Engine 5. .

RE Biohazard обещает поделиться тремя дополнительными видеороликами, в которых они продемонстрируют разделы «Задний двор», «Гостевой дом» и «Лаборатория» Resident Evil.

К сожалению, в настоящее время нет планов выпускать этот фанатский римейк для публики. На самом деле команда ARKLAY удалила все свои предыдущие видео. Эта команда также работала над фанатским ремейком DINO CRISIS на Unreal Engine 4. И да, этот фанатский ремейк тоже никогда не увидит свет.