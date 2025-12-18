Отмененную версию Resident Evil опубликовали в сети

В сети появилась почти финальная, «на 98% готовая» версия отменённого порта оригинальной Resident Evil для Game Boy Color, над которой в конце 90‑х работала британская студия HotGen и которую долго считали «невозможной» для этой платформы.

Игровое сообщество получило редкий подарок по части сохранения истории: архивный ресурс Games That Weren’t выложил билд отменённого порта Resident Evil для Game Boy Color, который, по словам одного из разработчиков, довели примерно до 98% готовности перед закрытием проекта в 2000 году. Этот вариант может быть полностью проходимым от начала и до конца, тогда как слитые ранее прототипы не позволяли добраться до финала.

В обсуждении на Reddit отмечается, что «невозможный» порт был практически завершён: разработчики сумели перенести ключевые элементы оригинального хоррора на 8‑битную портативную систему, а активное общение команды с тестировщиками перед отменой проекта говорит о его почти финальном состоянии.

По словам ассистента программиста Пита Фрита, игру закрыли после того, как «оригинальный создатель Resident Evil» заявил, что Game Boy Color «не достоин» этой игры, хотя до сих пор неясно, шла ли речь о режиссёре Синдзи Миками или продюсере Токуро Фудзиваре.

Возвращение отменённого проекта стало важным событием для поклонников жанра и исследователей истории индустрии, потому что теперь фанаты могут оценить почти завершённую интерпретацию классической Resident Evil на карманной консоли Nintendo. Эта находка подчёркивает, насколько значимы инициативы по сохранению игр: один не вышедший релиз спустя четверть века превращается в уникальный артефакт эпохи и живое напоминание о нереализованных амбициях разработчиков.