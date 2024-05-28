IGN: Code Veronica и Resident Evil 0 действительно получат ремейки

После огромного успеха ремейков Resident Evil 2, 3 и 4 компания Capcom обратила внимание на обновление Resident Evil Zero и Code Veronica.

Согласно сообщению Dusk Golem в Twitter/X, ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica "находятся в разработке прямо сейчас". Известный портал IGN обратился к своим источникам в студии Capcom и подтвердил, что Zero и Code Veronica — это два следующих ремейка Resident Evil, запланированных к выпуску.

Resident Evil Zero впервые вышла на GameCube в 2002 году как приквел к оригинальной игре 1996 года Resident Evil. В игре рассказывается о событиях, связанных с деятельностью команды S.T.A.R.S. Bravo Team в горах Арклей.

Code Veronica, между тем, изначально вышла для Dreamcast в 2000 году как четвертая игра основной линейки Resident Evil и первая в серии, выпущенная на консоли, не относящейся к PlayStation. В этой игре Клэр Редфилд и её брат Крис Редфилд сражаются за выживание во время вспышки эпидемии на отдаленном тюремном острове в Южном океане.