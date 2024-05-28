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Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 711 оценок

IGN: Code Veronica и Resident Evil 0 действительно получат ремейки

butcher69
Новости

После огромного успеха ремейков Resident Evil 2, 3 и 4 компания Capcom обратила внимание на обновление Resident Evil Zero и Code Veronica.

Согласно сообщению Dusk Golem в Twitter/X, ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica "находятся в разработке прямо сейчас". Известный портал IGN обратился к своим источникам в студии Capcom и подтвердил, что Zero и Code Veronica — это два следующих ремейка Resident Evil, запланированных к выпуску.

Resident Evil Zero впервые вышла на GameCube в 2002 году как приквел к оригинальной игре 1996 года Resident Evil. В игре рассказывается о событиях, связанных с деятельностью команды S.T.A.R.S. Bravo Team в горах Арклей.

Code Veronica, между тем, изначально вышла для Dreamcast в 2000 году как четвертая игра основной линейки Resident Evil и первая в серии, выпущенная на консоли, не относящейся к PlayStation. В этой игре Клэр Редфилд и её брат Крис Редфилд сражаются за выживание во время вспышки эпидемии на отдаленном тюремном острове в Южном океане.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Dark Premium

Код вероника было бы вообще круто

7
Rorschach93

ура, IGN надёжный источник, они же и порт РДР подтвердили, ждём офф анонсы, хоть и придется подождать

6
Famiclone
0
иннеса дарк

Когда вийде обетель зла 5 ремейк

0
Denv3r 13

Когда школу закончишь)

1
Кей Овальд

Ну и отлично. Веронику жду даже больше 9-й.

0
Миханик Шестеренкин

Точно - преточно!

0
Пользователь ВКонтакте

Если игра будет в том амплуа с закрепленной камерой то это будет отлично, а если как вот эти последние ремейки резика, то это шлак! // Саня Мельник

-6
Ely Maze

Будут именно как ремейки 2-3-4 части они отказались от фиксированной камеры

2
Punisher1 Ely Maze

Естественно смысл делать ремейк без камеры от плеча

1
Пользователь ВКонтакте

Даже не мечтай)
Нынешняя аудитория резидента разрыдается от фиксированной камеры и "сложности" танкового управления и не будет играть в такое) // Михаил Макаров

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Вот это вот и плохо. Оказуаливание для нынешней молодежи бестолковой, делает из некогда эпической франшизы, какую то помойку, игру по миру резидента просто. // Саня Мельник

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я согласен, но вот ньюфаги не согласятся, а нынешние игры во франшизе клепают именно для них т.к. именно они приносят деньги студии
Этож бизнес, а для нас только ремастеры классики, которых больше не будет) // Михаил Макаров

0