IGN: Code Veronica и Resident Evil 0 действительно получат ремейки

После огромного успеха ремейков Resident Evil 2, 3 и 4 компания Capcom обратила внимание на обновление Resident Evil Zero и Code Veronica.
Согласно сообщению Dusk Golem в Twitter/X, ремейки Resident Evil Zero и Code Veronica "находятся в разработке прямо сейчас". Известный портал IGN обратился к своим источникам в студии Capcom и подтвердил, что Zero и Code Veronica — это два следующих ремейка Resident Evil, запланированных к выпуску.
Resident Evil Zero впервые вышла на GameCube в 2002 году как приквел к оригинальной игре 1996 года Resident Evil. В игре рассказывается о событиях, связанных с деятельностью команды S.T.A.R.S. Bravo Team в горах Арклей.
Code Veronica, между тем, изначально вышла для Dreamcast в 2000 году как четвертая игра основной линейки Resident Evil и первая в серии, выпущенная на консоли, не относящейся к PlayStation. В этой игре Клэр Редфилд и её брат Крис Редфилд сражаются за выживание во время вспышки эпидемии на отдаленном тюремном острове в Южном океане.
Код вероника было бы вообще круто
ура, IGN надёжный источник, они же и порт РДР подтвердили, ждём офф анонсы, хоть и придется подождать
Когда вийде обетель зла 5 ремейк
Когда школу закончишь)
Ну и отлично. Веронику жду даже больше 9-й.
Точно - преточно!
Если игра будет в том амплуа с закрепленной камерой то это будет отлично, а если как вот эти последние ремейки резика, то это шлак! // Саня Мельник
Будут именно как ремейки 2-3-4 части они отказались от фиксированной камеры
Естественно смысл делать ремейк без камеры от плеча
Даже не мечтай)
Нынешняя аудитория резидента разрыдается от фиксированной камеры и "сложности" танкового управления и не будет играть в такое) // Михаил Макаров
Вот это вот и плохо. Оказуаливание для нынешней молодежи бестолковой, делает из некогда эпической франшизы, какую то помойку, игру по миру резидента просто. // Саня Мельник
Я согласен, но вот ньюфаги не согласятся, а нынешние игры во франшизе клепают именно для них т.к. именно они приносят деньги студии
Этож бизнес, а для нас только ремастеры классики, которых больше не будет) // Михаил Макаров